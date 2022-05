Udruga umirovljenika MO Korija pomaže sugrađanima u potrebi: “Fokus nam je na humanitarnom radu”

Da Korija ima malu, ali bogatu povijest zapisano je još u 19. stoljeću, a u sastavu Virovitice je od 1880. godine. Danas, osim nogometnog kluba i DVD-a u naselju Korija djeluje i aktivna Udruga umirovljenika.

Udruga umirovljenika Mjesnog odbora Korija djeluje već 24 godine s ciljem obogaćivanja društvenog života starijih osoba. Broje više od 50 članova, a kako ističe predsjednica Božena Rajnović najviše se bave humanitarnim radom. Obilaze starije i bolesne mještane Korije i pomažu im.

– Svake godine se prijavljujemo na razne natječaje i tako provodimo različite projekte. Sastajemo se jednom tjedno kada razgovaramo o problemima i dogovaramo radne akcije oko Društvenog doma i oko spomenika palim braniteljima. Dom nam je, zahvaljujući Gradu Virovitici i gradonačelniku Ivici Kirinu, energetski obnovljen, pa se trudimo očuvati ga i održavati. Također, na druženjima odnosno tjednim sastancima imamo i kreativne radionice – kaže Božena R.

Druženje, kretanje i općenito aktivan život važan je u svim dobnim kategorijama, a ponajviše u trećoj dobi. Naime, mnoga su istraživanja pokazala kako je upravo aktivan život jedan o ključeva dugovječnosti, dobrog raspoloženja i zdravlja. Pa tako i Udruga umirovljenika iz Korije trudi se što više družiti i aktivirati se, osobito kako pandemija pomalo posustaje.

– Prije smo znali organizirati druženja i zabave pa smo pozvali i druge udruge. No zadnje dvije godine smo slabije aktivni zbog cijele pandemije koja nas je zadesila, ljudi se jednostavno boje pa je bilo i teže nešto organizirati, no zdravlje je najbitnije. U te dvije godine smo odradili samo godišnju skupštinu i dok se je moglo imali smo sastanke. Do sada nismo održavali nikakve radionice, ali dolaskom ljepšeg vremena planiramo održavati radionice i druženja da smo ipak malo aktivni i da izađemo iz kuće nakon duge zime, a i tako nam prođe vrijeme – navodi predsjednica B. Rajnović.

Odličnu suradnju imaju i sa Mjesnim odmorom Korija, kao i Gradom Viroviticom te ostalim udrugama.

– Tu na području Korije imamo samo klub i vatrogasce koji su isto aktivni, ali ja bih rekla da smo mi umirovljenici u tom dijelu najaktivniji. S Gradom Viroviticom imamo jako lijepu suradnju, sa svima u Gradskoj upravi. Što god nam treba oni nam uvijek izađu u susret. Dio smo i Koordinacije umirovljeničkih udruga grada Virovitice i tako surađujemo sa svima – kaže Rajnović i dodaje kako su, zbog pandemije, smanjili družanja i suradnju s umirovljeničkim udrugama iz Golog Brda i Špišić Bukovice.

– Imali smo odličnu suradnju, pomagali si u projektima i slično. Zbog pandemije smo se svi odvojili, no nadam se da ćemo uskoro ponovno svi lijepo surađivati – dodaje.

Jenjavanjem pandemije, Udruga ponovno planira brojne aktivnosti. Kako kaže predsjednica Rajnović, u planu im je ponovo se povezati sa udrugama umirovljenika s područja grada Virovitice, ali i obogatiti radionice koje često održavaju na svojim druženjima.

