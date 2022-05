Udruženje obrtnika Orahovica održalo godišnju skupštinu: Dušanu Brajnoviću nagrada za 40 godina rada u obrtništvu

Udruženje obrtnika Orahovica održalo je svoju godišnju skupštinu na kojoj je prezentiran rad orahovačkih obrtnika i ocijenjen više nego pozitivnim. Skupštini su nazočili orahovački gradonačelnik Saša Rister, predsjednik Županijske obrtničke komore VPŽ Stjepan Kenjerić, tajnik Božidar Jeremić te mnoštvo orahovačkih obrtnika.

Predsjednik Udruženja Damir Vanek u sklopu izvješća o radu naglasio je kako nakon niza godina imaju najveći broj upisanih.

– U 2021. je nakon dužeg vremena više prijavljenih nego odjavljenih obrta, u brojkama je to 40 prijavljenih, a 20 odjavljenih obrta i to je podatak koji nas veseli. Isto tako nakon dužeg vremena naše udruženje broji 215 obrta, ako to usporedimo s prošlim godinama, od 2016. nismo imali toliko, a od prije dvije godine broj se povećao za 23 nova obrta – rekao je predsjednik Vanek.

U nastavku su podnesena i sva ostala izvješća te sva zajedno jednoglasno prihvaćena kao i planovi i program rada. Predsjednik Vanek naglasio je izuzetnu suradnju s Gradom i gradonačelnikom Sašom Risterom posebno oko sastavljanja plana za poticaje i pomoć obrtnicima, a isto je potvrdio i gradonačelnik Saša Rister.

– Veseli me činjenica o povećanom broju obrtnika i siguran sam da su tome pridonijeli i poticaji grada, ali isto tako i Države, a također vjerujem kako je ovom podatku pridonio i naš Poduzetnički inkubator koji je dostupan svima i danas u njemu ima samo jedno ili dva slobodno mjesta. Moram se zahvaliti našem Udruženju na odličnoj suradnji s nama kao Gradom, a mogu reći da uskoro očekujemo i otvaranje Javnog poziva za poduzetnike. Neke stvari, u odnosu na prošli natječaj, ćemo promijeniti i donijeti još nekoliko određenih kriterija u dogovoru s predsjednikom Vanekom, a kako bi sve bilo maksimalno pošteno i korektno. U proračunu imamo trenutno 500 tisuća kuna za poticaje u poduzetništvu, a ako bude interesa za više i sredstva to budu dozvoljavala, probat ćemo osigurati još sredstava putem rebalansa proračuna – rekao je Rister.

O novitetima u Hrvatskoj obrtničkoj komori pričao je predsjednik ŽOK-a Stjepan Kenjerić naglasivši kako je Vlada RH donijela prijedlog o ukidanju obrtništava kao glavnih nosioca poslovanja, odnosno ukidaju im se žiro računi.

– To je sve još na Vladi i čeka se njihova konačna odluka, a riječ je o tome da bi se sva Udruženja financirala s jednog računa, onog zajedničkog Udruženja obrtnika koje bi bilo smješteno u Virovitici. Ono što je važno, kako god sve završi npr. Orahovačko Udruženje će ostati u svom prostoru i sastavu, malo će nam se smanjiti komorski doprinos, a to srdišnje Udruženje bi dijelilo novce prema broju članova, odnosno upisanih obrta. Naša županjska podružnica je bila protiv toga i to smo prenijeli HOK-u jer se time ništa ne dobiva i to neće donijeti neke bolje odnose ili više sredstava obrtnicima. Nadamo se da će i svi uvidjeti da je to promašaj i kako će se odustati od toga, a mi smo u HOK-u osnovali povjerenstvo koje će ići na pregovore s ministrom kako bi sve pokušali riješiti – rekao je Kenjerić.

Na kraju skupštine uručena su posebna priznanja, povelje i plakete. Gradonačelnik Saša Rister uručio je orahovačkim obrtnicima priznanja za dugogodišnje djelovanje u obrtništvu za 2021. i 2022. godini pa su tako za 20 godina nagrađeni Dušan Knežević i Damir Knežević (2021.) te Sanja Božinoski, Darko Čiš i Danijel Magečić (2022.).

Za 25 godina obrtništva nagrađeni su Jasminka Jurčević i Domagoj Kolarić (2021.) i Dinko Cigler, Predrag Gvozdenović, Blaženko Vinković, Josip Knez, Danijel Nikšić i Damir Vanek (2022.).

Priznanje za 30 godina obrta primio je Hamza Čočaj (2021.), za 35 godina Stanislav Puhanić i Franjo Vulić (2021.). Najveće priznanje za punih 40 godina u obrtništvu (2021.) primio je Dušan Brajnović koji je i javno zahvalio Udruženje na potpori te svim obrtnicima poželio zdravlja i daljnjeg dobrog poslovanja.

Predsjednik ŽOK-a Stjepan Kenjerić uručio je posebne zahvalnice i povelje HOK-a pa su tako za poseban doprinos obrtništvu nagrađeni Saša Rister, Boris Steiner i Nataša Majstorović, priznanja za doprinos obrtništvu dobili su Krešimir jakobek i Dušan Knežević, a povelje za poseban rad u obrtništvu dobili su Stanislav Puhanić i Franjo Vulić. U ime nagrađenih zahvalio se gradonačelnik Saša Rister rekavši kako dobar i uspješan obrtnik čini i grad boljim i uspješnijim te poželio svim obrtnicima puno posla i uspješno poslovanje.

