„Velebitski planinski put”: Denis i Mario Župan u virovitičkoj knjižnici prezentirali najzanimljivije predjele uzduž najljepše hrvatske planine

Članovi Hrvatskog planinskog društva „Papuk“ Virovitica, otac i sin, Mario i Denis Župan u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica u petak su održali predavanje na temu „Velebitski planinski put“. S prisutnima su podijelili sve o svojim putovanjima, planinarenju i prikazali uspone i krajolike naše najveće planine Velebita.

Mario i Denis su dva Virovitičana koji su svoje avanture zabilježili fotografijama, već i raznim videozapisima. Kako je rekao Mario, prvo su krenuli sve fotografirati, no one nisu u dovoljnoj mjeri prenosile doživljaj, pa su se odlučili pozabaviti snimanjem.

– Naši filmovi, odnosno videozapisi, služe drugima kao uvid za ono što ih tamo čeka. Imamo i snimke Dinare i Triglava i raznih drugih planina tako da ih ljudi mogu pogledati i pripremiti se za svoja buduća planinarenje. Postoje i upute i vodiči, ali najbolje se vidi u videozapisima – kaže Mario Župan.

Denis je student Kineziološkog fakulteta u Zagrebu koji se redovno bavi brojnim aktivnostima i sportovima, jedna od njih je i planinarenje s ocem. Zanimljiva je činjenica da Denis sve sportske aktivnosti uspješno odrađuje iako ima dijabetes.

– Na ovaj planinarski put smo krenuli slučajno jer smo obilježavali obljetnicu Oluje za vrijeme Domovinskog rata u kojoj je moj tata sudjelovao. Sasvim slučajno smo krenuli s društvom u obilazak i krenuli smo tako s nekim rutama na Velebitu. Na kraju je moj tata došao na ideju da kupimo iskaznice za Velebitski planinarski put i tako smo krenuli. To nam je bila priprema za Triglav, on je ipak zahtjevniji uspon. Bilo je raznih dogodovština i situacija, ali za to je najbolje pogledati videozapise – ispričao je Denis

(www.icv.hr, lc, foto: L. Crvenka)

