VIROVITICA 1234 – DOŽIVJETI STOTU Nakon dvije godine pauze vraća se 16. po redu trka virovitičkim ulicama na kojoj se očekuje više od 1.000 trkača

Nakon dvogodišnje ‘prisilne’ pauze, zbog epidemioloških mjera vezanih uz pandemiju koronavirusa, u nedjelju, 5.lipnja održat će se 16. po redu ulična trka “Virovitica 1234 – Doživjeti stotu”.

U organizaciji Grada Virovitice, Turističke zajednice grada Virovitice, Sportske zajednice grada Virovitice, Informativnog centra Virovitica i suorganizaciju Sportske zajednice Virovitičko–podravske županije, na kružnoj stazi u centru grada s asfaltnom podlogom i ove godine očekuje se više od 1.000 trkača samo iz Virovitice i Virovitičko–podravske županije, već i šire.

Dužina utrke je zavisno od uzrasta: 100 metara, 150 metara, 300 metara, 617 metara ili 1234 metara.

Za sve sudionike predviđene su prigodne majice, a za prva četiri natjecatelja u svim kategorijama i medalje.

Utka se trči u 17 kategorija, od najmlađih do učenika srednjih škola. Za utru nema kotizacije. Prijave se primaju online, te putem e-mail adrese zsu.vtc@vt.htnet.hr do 3. lipnja do 12 sati.

Startni brojevi se mogu preuzeti na dan utrke od 13.30 sati. Start prve utrke je u 15 sati, a posljednje u 18.30 sati.

(www.icv.hr, mš, foto: arhiva)