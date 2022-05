Virovitičkim košarkaškim selekcijama M-15 i M-17 medalje za naslove prvaka: Atraktivni potezi obilježili All-Star utakmice u Virovitici

Sportska dvorana Osnovne škole Ivane Brlić – Mažurnić, koja je posljednjih godina ‘hram’ virovitičke košarke, u subotu, 28. svibnja bila je puna ‘šušura’. Po običaju, kod ekipa koje osvoje naslov prvaka regije, odigravaju se All-Star utakmice. Ovog puta to je bila dvostruka All-Star utakmica, jer su selekcije Virka Virovitice M-15 i M–17 dominantno došle do naslova prvaka.

Momčadi prvaka Virka Virovitice odigrale su utakmice s najboljim selekcijama ostatka lige. Selekcije lige u tim susretima bile su u prednosti zbog pasarele, što je domaćim trenerima Hrvoju Dragičeviću i Marinu Ferenčeviću onemogućilo da tijekom cijele utakmice koriste najbolje igrače. Izbornik selekcija imao je širi roster odličnih igrača, što mu je olakšalo put do pobjeda. Rezultati u ovim susretima nisu bili u prvom planu, u fokusu su bili atraktivni potezi: prodori, asistencije, trice i blokade, koji su kod gledatelja mamili uzdahe i aplauze.

U prvom ssuretu uzrasta M–15, već na samom početku, All-Star selekcija se ‘odvojila’ i na kraju došla do uvjerljive pobjede 78:40. U starijem godištu M–17 momčad Virka Virovitice pokazala se izuzetno ‘tvrdim orahom’, a All-Star selekcija došla je do pobjede od samo pet koševa razlike – 78:73. Domaći košarkaši u niz duela pokazali su svoju klasu, ali su se znali i zaigrati, što je na kraju gostima otvorilo put do pobjede.

Gledatelji su kući otišli puni dojmova, a svi ljubitelji košarke, koji nisu došli u dvoranu, mogu samo žaliti. Prije svake utakmice voditelji liga Zdravko Rupnik i Siniša Benotić, inače čelni ljudi Košarkaškog saveza Koprivničko–križevačke županije, potrudili su se da sve najbolje momčadi i pojedinci dobiju zaslužene pehare, medalje i pokale.

Među pojedinačnim slavodobitnicima nažalost nisu bili najistaknutiji igrači Virka Virovitice Petar Fuis u uzrastu M-17 i Nikola Krstanović u uzrastu M-15. Oni su svojom igrom tijekom sezone, ali i subotnjoj utakmici potvrdili svoju igračku kvalitetu, što sigurno ne bi ostvarili bez podrške svih svojih suigrača.

U pauzama između drugih i trećih četvrtina održalo se također interesantno natjecanje u pogađanju trica. Donosimo vam djelić atmosfere s košarkaških All-Star susreta, zavirite u fotogaleriju…

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)