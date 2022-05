ZAISKRILO U SLATINI U utakmici s tri crvena kartona ‘grofovi’ se revanširali domaćinu za ligaški poraz i plasirali se u polufinale Županijskog kupa

Pred solidno popunjenim tribinama slatinskog stadiona Antuna Tone Butorca, u četvrtfinalu Županijskog nogometnog kupa susreli su se danas nogometaši Slatine i Suhopolja. U 17. kolu domaći su nogometaši uvjerljivo upisali pobjedu u ligaškom natjecanju rezultatom 5:1, no u ovoj utakmici nije se gledala ista priča.

Lopta je tek krenula s centra, a ‘žuto-zeleni’ već su bili u prednosti. Renato Jularić matirao je vratara Roberta Bunjevca za početnih 1:0 u drugoj minuti i čekao se odgovor domaćih nogometaša. Matej Potočki prvi je imao veliku priliku za izjednačenje, ali odličnu ‘partiju’ na gostujućim vratima imao je danas nesavladivi Jakov Vlainić koji je Potočkom i Florijanu Rupčiću ‘skinuo’ čiste šanse.

Uz neizostavnog Egrija, prilike su danas za goste kreirali i odlični Čubelić te Pelko, domaća obrana reagirala je vrlo dobro u nekoliko navrata, ali ništa nisu mogli u 35. minuti kada ih je izigrao trojac Pelko-Čubelić-Akassou za drugi pogodak u njihovoj mreži.

Uz već spomenuti slatinski dvojac, Matej Kupres i Matija Bubaš preuzeli su inicijativu u domaćim redovima te su kreirali prilike koje njihovi suigrači nisu uspjeli pretvoriti u pogodak. Dvije ‘čiste’ prigode imao je u nastavku Florijan Rupčić koji je uputio dva udarca prema gostujućim vratima i koje je s linije očistio Šantavec, a u ‘mat’ poziciji bio je i Renato Pecolaj koji također nije uspio savladati Vlainića. ‘Grofovi’ su do nakon drugog pogotka imali još nekoliko dobrih prilika, udarci Čubelića i Marka Sertića nisu pronašli put do mreže, pokušavali su i Buzuk, Akassou, te Bogati, domaća momčad ostavila je napadačima Suhopolja dosta prostora, no pogodaka više nije bilo.

Nervoza je rasla u domaćim redovima što je rezultiralo nepotrebnim tenzijama. Nakon jednog prekršaja nastala je gužva u sredini terena koja se ubrzo smirila, no glavni sudac utakmice Matija Presečan odlučio je na prijevremeno hlađenje, u 78. minuti, poslati Renata Pecolaja i Ozrena Vurdelju u domaćim, te Marka Serića u gostujućim redovima.

Pokušavala je Slatina do kraja postići barem počasni pogodak, no na kraju je Suhopolje došlo do zaslužene pobjede.

– Prije svega želio bih čestitati Suhopolju na pobjedi. Što se tiče naše igre imali smo dosta dobrih prilika i promašenih zicera. Prvi gol, koji smo primili u ranoj fazi nakon prekida u potpunosti je poremeti naš ritam i smatram da nismo bili dovoljno borbeni da bi danas ostvarili neki bolji rezultat- izjavio je nakon utakmice Petrović.

S druge pak strane, Samuel Spudić bio je izuzetno zadovoljan svojom momčadi.

– Čestitam svojim dečkima na trudu, borbi i zalaganju. Iskoristili smo svoje šanse, Slatina je također mogla doći do pogotka, no s druge strane i mi smo mogli doći do puno uvjerljivije pobjede. Revanširali smo se za poraz u ligaškom natjecanju, ne dozvoljavamo da nas netko pobjedi dva puta u tako kratkom vremenu, to nismo dozvolili niti ovdje, a sada se okrećemo ligi gdje nas ovog vikenda čeka izuzetno bitan ogled protiv Bilogore- zadovoljan je bio Spudić.

Suhopolje je ovom pobjedom došlo na korak do plasmana u veliko finale, a tko će ih čekati u posljednjoj prepreci do tog cilja saznat će se nakon ždrijeba.

(www.icv.hr, mra, foto: D. Fišli)