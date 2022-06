DAN OPĆINE PITOMAČA Načelnik Grgačić: Realizacijom planiranih projekata ostvarujemo uvjete za razvitak gospodarstva, obrtništva, turizma i poljoprivrede

U povodu obilježavanja Dana općine i blagdana sv. Vida u dvorani Centra za kulturu Drago Britvić u Pitomači danas (srijeda) je održana svečana sjednica Općinskog vijeća. Prisutne je na samom početku sjednice pozdravio predsjednik Općinskog vijeća Rikard Bakan, a potom je načelnik općine Željko Grgačić predstavio brojne općinske projekte, one koji su završeni, koji se provode, ali i one koji su u fazi pripreme.

Na početku obraćanja, osvrnuo se na uspješno realizirane projekte u prethodnoj godini na području općine.

– Izdvojio bih kao neupitnu i nemjerljivu skrb za zdravim, zelenim i čistim okolišem, čemu će uz energetsku obnovu naših javnih zgrada, doprinijeti projekti aglomeracije i saniranje deponija otpada koji se provode zahvaljujući sredstvima općinskog, državnog i europskog proračuna. Na projekt aglomeracije veže se i uređenje nogostupa i kolnika što će, uz već realizirane infrastrukturne projekte, doprinijeti sigurnosti naših mještana – rekao je Grgačić te kao jednako važne misije Općine istaknuo skrb o mlađim generacijama.

Naglasio je važnost osiguravanja kvalitetne predškolske i školske skrbi, ali i daljnju brigu za mlade, što se osobito vidi u subvencioniraju kupnje ili izgradnje prve nekretnine. Naveo je i brigu za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike, uz poseban naglasak na turizam kao alat razvitka i otvaranje novih poslovnih mogućnosti.

– Vjerujem da će za jačanje naše turističke ponude biti privlačni i centri za posjetitelje u Grabrovnici, Križnici i na Kladarskom bregu, kao i planirani sadržaji za jačanje naše turističke ponude, kako za naše goste, tako i za pružatelje turističko-ugostiteljske ponude. Samo sinergijom i aktivnim sudjelovanjem svih dionika iz turističko-ugostiteljske i edukacijsko-promidžbene ponude naši centri za posjetitelje imat će svoj puni smisao i planiranu svrhu – istaknuo je Grgačić.

Također, najavio je i proširenje općinske knjižnice, izgradnju sportsko-rekreacijskog centra u Pitomači i Grabrovnici, biciklističkih i pješačkih staza, projekt zavičajnog muzeja i zbirki kulturne baštine.

– Kroz realizaciju zacrtanih ciljeva, planova i projekata, koji za ovu godinu sežu do vrijednosti od gotovo 350 milijuna kuna, ostvarujemo uvjete za razvitak gospodarstva, obrtništva, turizma i poljoprivrede na plodovima čijeg rada će se ostvariti pretpostavke za nove sadržaje, kako u odgoju i obrazovanju, tako i socijali, kulturi i sportu, ali i ostalim sadržajima koji će općinu Pitomača učiniti zavičajem zadovoljnih i sretnih ljudi – zaključio je Grgačić.

Čestitke općini Pitomača na njenom danu i uspjesima koji su iza njih, uputili su načelnici prijateljskih općina Bilje i Polača Željko Cickaj i Tomislav Prtenjača, a s lijepim željama pridružio im se i zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement.

– Dan općine je prigoda da se prisjetimo svih onih realiziranih projekata koje smo odradili u godini dana. Na taj način načelnik Grgačić je pokazao svojim primjerom kako se radi i kako se ulaže u komunalnu infrastrukturu, društvene djelatnosti, turizam, sve one segmente društva koji čine jednu općinu kvalitetnu za život – rekao je Klement te nastavio govoreći o vrijednostima na području ove općine.

– Oko 350 milijuna kuna je trenutno projekata u provedbi u općini Pitomača, a jedan od najvećih u županiji se provodi upravo na ovom dijelu, a to je Aglomeracija Pitomača. Moram spomenuti i ljepote naše županije i općine, od Bilogore, Aršanja, Drave, Križnice, pa do prepoznatljivog festivala, interpretacijskih centara, naših nogometaša, vatrogasaca. Također, tu je i Otrovanac s odličnom gastronomskom ponudom, jedna od najboljih tvrtki u proizvodnji čajeva Jan-Spider, koji je prepoznatljiv ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. To je brend općine Pitomača, too je brend Virovitičko-podravske županije – rekao je Klement te najavio daljnju potporu i podršku Županije.

Prisutnima se obratila i saborska zastupnica Vesna Bedeković istaknuvši kako će se i dalje ulagati u odgojno-obrazovni sustav kako na području općine Pitomača, tako i na području cijele Republike Hrvatske.

– U cijeloj našoj Virovitičko-podravskoj županiji od 2017. godine do danas je Vlada Andreja Plenkovića uložila više od dvije milijarde kuna za izgradnju 11 vrtića u našoj županiji, a jedan od njih je i naš vrtić koji se trenutno nadograđuje. Svakako ako govorimo u vremenu pred nama onda je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti za sljedeće razdoblje osigurano 7,5 milijardi kuna za izgradnju školskih i predškolskih objekata na području cijele Hrvatske uz dodatna sredstva koja su osigurana kroz višegodišnji financijski okvir. To je nešto što garantira da u našoj Pitomači, ono na čemu trenutno radimo i što želimo realizirati, je izgradnja druge osnovne škole sa školskom dvoranom i to je nešto što su zaslužili svi naši učenici, naši nastavnici i svi naši profesori. Ono što je kraljica svih naših projekata je naša brza cesta koja treba spojiti Viroviticu sa Zagrebom na kojem se intenzivno radi. Zajedno se borimo i nastavljamo dalje – rekla je Bedeković te čestitala svim Pitomačankama i Pitomačanima Dan općine.

Svoje čestitke uputio je i predsjednik HVIDR-e RH i saborski zastupnik Josip Đakić.

– Lijepo je imati novi vodovod, novi centar za posjetitelje. Lijepo je taj otočki biser Križnicu oplemeniti još jednim novim zdanjem koje će sigurno biti „turistička meka“ u budućnosti. Isto tako je lijepo graditi nove kanalizacijske sustave u svim našim mjestima u općini. Lijepo je planirati i škole i vrtiće jer to su sve potrebe koje moramo ispuniti kako bi naši mladi živjeli bolje i ljepše te kako bi odgojno-obrazovni sustav bio što bolje unaprijeđen. Zato su tu s nama oni koji o tome brinu. Jednako tako i svi mi koji danonoćno gledamo kako unaprijediti u ovim teškim vremenima krize i događanja i kako još projekata omogućiti s obzirom na proračunske mogućnosti općine, ali uz pomoć Županije. Vjerujem da i dalje možemo stvarati i graditi za dobrobit naših građana i da možemo napraviti Pitomaču ugodnim mjestom za življenje, odnosno mjestom gradskoga tipa i proglasiti je gradom kroz određeno vrijeme – rekao je između ostalog Đakić.

