Deset godina postojanja JVP-a Našice: Ništa ih ne može iznenaditi, a spremni su otići i s vlastitog vjenčanja ako dužnost zove

Spremni na sve, pa čak i otići s vlastitog vjenčanja, ako dužnost zove, takvi su vatrogasci u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Našice, koja ove godine slavi 10. godišnjicu postojanja.

Zapovjednik Danijel Matković kaže kako je, sad već prije 25 i više godina i sam bio u dvojbi – ostati za oltarom i pružiti prsten supruzi Marini ili zamoliti je za razumijevanje te s kolegama otrčati iz crkve, uskočiti u vatrogasne čizme i odijelo te pomoći gasiti požar na obiteljskoj kući u obližnjem kvartu.

-Da, moram vam priznati, skoro se nisam oženio. No ipak je prevagnula ljubav, ostao sam, a supruga je narednih godina svakodnevno shvaćala kako će me zauvijek morati ‘dijeliti’ s ovim poslom jer drugačije ne može – sa smiješkom priča zapovjednik Danijel, koji kaže kako slično, ako ne i isto razmišlja baš svaki od 20 djelatnika postrojbe koji u prosjeku odrade 150 intervencija svih vrsta godišnje.

JVP Našice je mlada postrojba, no ima izvrstan kadar. Poniknula je na zdravim i uspješnim temeljima i iskustvu dobrovoljnih vatrogasnih društava, najviše DVD-a Našice. Iz njih i danas u JVP dolaze učiti i raditi obučeni, stručni, snalažljivi, hrabri i spretni vatrogasci. Većina njih u vatrogastvu je od malih nogu, baš kao i njihovi roditelji, djedovi, stričevi, braća i sestre. Moglo bi se reći, nastavljaju obiteljsku crtu na najbolji mogući način.

PO ČETIRI POŽARA U JEDNOM DANU

-Moj djed je sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća bio zapovjednik DVD-a Našice, a do svoje smrti 2008. godine obnašao je dužnost predsjednika. Ja sam sedam godina bio zapovjednik DVD-a. Od 2018. godine zapovjednik sam JVP-a. Mogu vam reći, u vatrogasce ne dolazite s ulice, slučajno. Ili jeste i imate to u sebi, ili ne. S ovim pozivom morate živjeti- poručuje zapovjednik koji kaže kako su mu kćeri bile pripadnice mladeži DVD-a Našice, a u tom je društvu danas i sin.

Nabrajajući vrste intervencija, izazove na terenu, opremu i vozila koju koriste, kaže kako se unatoč edukaciji i spremnosti i dalje biljeg svake prometne nesreće ili tragičnog događaja ‘upisuje’ u svakoga od njih. Taj trag potiče ih da u sljedećoj intervenciji budu još organiziraniji, spremniji i uspješniji u pružanju pomoći ljudima ili životinjama i zaštiti imovine koja je ugrožena vatrom, vodom ili nekom drugom opasnošću. Naravno, u suradnji s kolegama dobrovoljcima jer – u vatrogastvu nema podjela, svi su braća po zvanju.

Vlatko Gašić, predsjednik Vatrogasne zajednice Našice, koja okuplja 20 dobrovoljnih vatrogasnih društava i Javnu vatrogasnu potrojbu Našice, napominje kako je suradnja između dobrovoljaca i profesionalaca izuzetno kvalitetna. Kako u organizacijskom smislu i dogovorima, tako i na samom terenu, što predstavlja sigurnost ne samo za osobe kojima se pomaže, već i cijelom timu.

-U sušnim razdobljima često imamo i po četiri požara u jednom danu, pa dio pokriju iz JVP-a, a drugu dobrovoljci. Prošle godine na nivou JVZ-a Našica smo imali 69 požarnih intervencija, najveći broj odnosio se na požare otvorenih prostora, imali smo 233 tehničkih intervencija, ponajviše u srpnju, kad je bila bujična poplava u Našicama i kad je bilo puno intervencija vezanih uz ispumpavanje bunara. Uz JVP, tada se i velik dio DVD-a uključilo u pomoć i sanaciju. U suradnji je sve – ističe V. Gašić.

U ovom trenu, procjenjuje, Našice i okolica mogu biti mirni. Čak 270 operativnih vatrogasaca predstavlja pravu malu vojsku koja u svakom trenu može izaći na intervencije. Spremni su na sve -ugasiti požar, izvući psa iz septičke jame, izvaditi unesrećenog čovjeka iz bunara, spasiti zarobljene u automobilu nakon nesreće…

Ali i popraviti opremu i maksimalno se snaći u potrebama za postrojbu, da institucije i ustanove ne opterećuju financijskim ili drugim zahtjevima. Vatrogasci inače hvale podršku Grada Našica i OBŽ i osiguravanju svih uvjeta koji su im potrebni za rad i djelovanje.

RADNO I KAD NEMA INTERVENCIJA

Čim stigne na posao, David Ferčec, pomoćnik zapovjednika JVP-a Našice krene u redovne dužnosti: pregled opreme, tehnički pregled. Ako nema intervencije, na redu je i tjelovježba, potom je na rasporedu vatrogasna vježba, čišćenje vozila… U JVP-u smjene se odrađuju po modelu 12- 24 h, 12- 48 h, objašnjava.

David se sjeća jedne od smješnijih intervencija koje je odradio u ovih deset godina, otkako je u JVP-u. Za one koje nisu takve prirode, samo kaže: ovo je takav posao. Ili ste za njega ili niste. Donosi svašta i sa svime se treba i mora nositi.

– Tog smo dana spašavali mačku s autoljestvama s bora. Inače, to vam je skupa intervencija, sat košta oko 750 kuna. Taman smo se vratili u postaju, kad je osoba zvala da se mačka opet popela na bor. Što ćeš, sjedaj u vozilo i idi po mačku u nevolji – kaže David koji priča i kako su jednom spasili kravu iz bunara, pse iz šahtova vadili van, a i zmijama su, koje bi zalutale u dvorišta ili parkove ‘pokazali’ put natrag u prirodu, vratili ih kamo pripadaju. I on je iz vatrogasne obitelji: vatrogasac mu je djed, otac i sestra, a on sam upisao se u DVD kad je imao samo šest godina.

ISPUNJEN SAN

Poput njega, o ovom pozivu sanjao je i vatrogasac Vedran Kanđera iz Markovca Našičkog. Kao dijete otkrio je poziv u DVD Jelisavac, gdje je krenuo s natjecanjima i druženjima. Kako je odrastao, odlučio je da će vatrogastvu i trajno reći: da. Završio je školu i danas je pripadnik JVP-a, ali nije rekao zbogom dobrovoljnom društvu. Naprotiv, prijavio se u DVD Našice, kojemu se stavlja na raspolaganje kad mu redovna smjena u JVP završi. Zna ponekad biti tako da samo iz jednog odijela uskoči u drugo i kreće na novu intervenciju.

Za spašavanje ljudi, životinja i imovine kaže kratko:

– Danas mogu reći kako je ovo i više od mog sna. Ispunilo je sva moja očekivanja – iskreno kaže Vedran Kanđera, koji ističe kako iz sveg srca zahvaljuje obitelji na podršci. Puno je rođendana, obljetnica, Božića i Uskrsa, različitih vjenčanja i krstitki s kojih se moralo otići zbog višeg cilja.

– Vjerujem da se u obitelji vatrogasaca to nauči od malih nogu, da su to dvije jednako važne stvari, i posao i ljubav prema svojima i da jedno bez drugoga ne može – ističe Vedran koji kaže kako je svaka intervencija priča za sebe pa svaki vatrogasac mora biti spreman u stilu „ništa nas ne smije iznenaditi“.

