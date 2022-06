DRUGA NL SJEVER/ISTOK-POČETNICI Luka Šafran uvjerljivo najbolji strijelac lige: U 18 odigranih utakmica postigao čak 48 pogodaka

Nogometaši Suhopolja do 11 godina starosti završili su na visokom četvrtom mjestu u 2. NL Sjever/Istok, s područja Virovitičko-podravske županije od njih je uspješniji bio Voćin koji je završio na trećem mjestu, no ‘žuto-zeleni’ su imali uvjerljivo najboljeg strijelca lige. Prvi topnik je Luka Šafran koji se zaustavio na brojci od 48 pogodaka, dok je prvi pratitelj, igrač Daruvara Matko Marić, imao čak 23 pogotka zaostatka. Mladi nogometaš Slatine Nikola Ostojić došao je do trećeg mjesta s 24 gola, Ivan Špoljar iz Bratstva postigao ih je 19, dok je na petom mjestu Marko Urbanek, također iz Daruvara, s dva zgoditka manje.

Dodajmo kako su se nogometaši Slatine smjestili na petom mjestu, Bratstvo je bilo šesto, Pitomača sedma, No Limit Tvin osmi, a orahovački Papuk deseti.

LISTA STRIJELACA

48 POGODAKA

Luka Šafran (Suhopolje)

25 POGODAKA

Matko Marić (Daruvar)

24 POGOTKA

Nikola Ostojić (Slatina)

19 POGODAKA

Ivan Špoljar (2 KU) (Bratstvo (GB))

17 POGODAKA

Marko Urbanek (Daruvar)

16 POGODAKA

Viggo Milaščević (Slatina)

15 POGODAKA

Rene Milaščević (Slatina)

14 POGODAKA

Matej Majdak (1 KU) (Daruvar)

Milenko Marčetić (Suhopolje)

13 POGODAKA

Marko Iličić (Bratstvo (GB))

Josip Jozić (Voćin)

Filip Jozić (Voćin)

Mihael Mihalik (Daruvar)

(www.icv.hr, mra, foto: NK Suhopolje)