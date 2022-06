Državni arhiv u Virovitici izložbom i predstavljanjem knjige obilježio Svjetski dan arhiva

U, za ovu priliku odlično odabranom prostoru, u dvorcu Janković u Suhopolju, jučer (petak) je Državni arhiv u Virovitici obilježio ovogodišnji Međunarodni dan arhiva.

– Međunarodni dan arhiva ove godine obilježavamo s dva događaja. Prvo je otvorenje izložbe na kojoj ćemo predstaviti arhivsko gradivo koje je nastalo djelovanjem vjerskih zajednica na području Virovitičko–podravske županije, a u drugom dijelu predstaviti ćemo vrlo zanimljiv i poučan povijesni roman kojeg je napisala poznata voditeljica i novinarka Nada Prkačin. Glavni lik romana je grof Janković, koji je vezan za povijest papučkog kraja, povijest samog Suhopolja, a nadasve ovog dvorca u kojemu se trenutno nalazimo. Cijeli projekt je proveden uz pomoć Minisarstva kulture i medija- na početku je objasnila ravnateljica Državnog arhiva u Virovitici Dijana Cenger.

Izložbu su posjetiteljim približili njezini autori.

– Zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način pridonijeli ovom projektu. Prije svega bih istaknuo gospodu, svećenstvo, i moje suautore Ivana Smiljanića i Gorana Šimića. Što se tiče same izložbe, njezin cilj je bio promovirati gradivo crkvenih arhiva na području Virovitičko–podravske županije, a mislim da smo u tome uspjeli. Obišli smo 18 rimokatoličkih župa i četiri parohije. Izložba, kao što možete vidjeti, sastoji se od 12 plakata, a popraćena je opsežnim katalogom na 68 stranica- izložbu je prezentirao jedan od autora Stanislav Artuković.

Ivan Smiljanić objasno je koje su koju su konkretnu arhivsku građu našli na terenu.

– Na ovoj izložbi smo se orjenitrali pretežno na župne spomenice – liber memorabilium Dakle kroničarski tip povijesnih izvora. Našli smo još matične knjige krštenih, vjenčanih i umrlih te nekoliko matičnih knjiga prvopričesnika i krizmanika. Najzanimljivije materijale smo pronašli u arhivu franjevačkog samostana u Virovitici gdje se čuva najstariji dokumnet iz 1565. godine, ali i bogati izvori iz 17. i 18. stoljeća- pojasnio je Ivan Smiljanić.

Izložbu je u nazočnosti brojnih posjetitelja, među kojima su bili pročelnik Službe za pravne poslove i lokalnu samoupravu Virovitičko–podravske županije Ivo Horvat, načelnik općine Suhopolje Siniša Horvat i ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice u Virovitici Robert Fritz te predstavnici pravoslavnog svećenstva, otovrio župnik Župe svete Terezije Avislke u Suhopolju velečasni Ljubo Krmar.

– Izložba, koja govori o baštini župnih crkvi i parohija na području Virovitičko–podravske županije, objedinjuje ono lice koje je crkva kroz svoj povijest u svojim knjigama, spomeniciama, maticama, kronikama i u popisima duša sakupljala kroz desetljaća i stoljeća. Župe i parohije su trudom arhivara virovitičkog arhiva predstavljene putem arhivskog materijala koji se djelom čuva u župnim uredima, a drugim dijelom u Biskupiji u Požegi. Ovo je prilika da se ti materijali predstave i prouče. Izložbu prati i odlično opremljen katalog, koji slikom i riječju govori o današenjem događaju- prilikom otvaranje izložbe rekao je suhopoljski župnik velečasni Ljubo Krmar.

Nakon otvaranje i pregleda izložbe te kraće pauze u restoranu dvorca Janković u Suhopolju predsatvljen je povijesni roaman Nade Prkačin pod nazivom Grof Janković.

– Ovdje bi posebno naglasila ulogu ovdje nazočnog generala Željka Šiljega, koji je kao zajednčki prijatelj mene i autorice, imao veliku ulogu u organizaciji predstavljanja ove knjige- na početku predstavljanja knjige naglasila je Dijana Cenger.

U ležernoj atmosferi predstavljanje knjige moderirala je predsjednica ogranka Matice hrvatske u Požegi Anita Katić. Uz autoricu i Anitu Katić roman su prezentirala mlada ilustratorica Nora Vrselja, dok je odlomke iz romana čitao Miroslav Peroutka. Povijesni roman Grof Janković roman je historiografske metafikcije koji nam odaje strast pisca prema povijesti kao nečem posve osobnom. U središtu priče povijesna je ličnost – Josip pl. Janković od Pribida i Voćina, koji je ostavio u naslijeđe Park šumu Jankovac i istoimeni Vidikovac (koji su po njemu dobili ime), danas poznato odredište brojnih ljubitelja prirode, planinara i posjetitelja Papuka. Autorica, rođena Požežanka koja danas živi u Zagrebu, velika zaljubljenica u prirodne ljepote Papuka, novinarka i književnica Nada Prkačin, historiografske je elemente akumulirala iz arhivskih izvora zbog čega je ovaj roman sjajan primjer primjene arhivskog gradiva u književnom stvaralaštvu.

– Dugo sam radila na materijalima za roman i puno sam “kopala” po arhivima. Kada sam konačno sjela roman je doslovce napisan za deset dana čudne stvari su se događale. Primjerice, roman počinje u trenutku kada se grof Janković vraća iz Beča. Zamislila sam da na jednom mjestu, kojeg zovemo Zeleni tunel, pukne kotač od kočije. Par dana nakon što sam to napisala, s kolegama sam išla tim lokalitetom i na istom tom mjestu pukne kotač na automobilu, tako da vozač nije mogao vjerovati da se to moglo dogodili. Zanimljivo i uzbudljivo je bilo pisati roman. Dok sam ga pisala, ja sam doslovce bila u tom vremenu. I sad na ovo mjestu osjećam daške tog vremena. Roman sam napisala za sve one koji nisu bili na Jankovcu, da kada ga pročitaju odluče se posjetiti to prekrasno mjesto- sažela nam je autorica Nada Prkačin, nekad ratna izvjestiteljica s prvih linija u vrijeme Domovinskog rata, a danas voditeljica na Laudato televiziji.

