IVANJE 2022. Pilana Grgičin osvojila 3. noćni malnogometni turnir u Vukosavljevici

Završnica 3. noćnog malonogometnog turinra u Vukosavljevici, koja je odigrana u subotu 18. lipnja, u organizaciji Nogometnog kluba Mladost u sklopu proslave Ivanja – Dana općine Špišić Bukovica, bila je izuzetno zanimljiva.

Osam najboljih momčadi bile su podijeljene u dvije skupine po četiri, od kojih su se po dvije najbolje iz svake skupine plasirale u polufinale.

U skupini 1. Pilana Grgičin i Mr. Jack remizirali su 1:1. Kako su obje momčadi svladale ostale dvije ekipe, Pilana Grgičin je bila prva zbog bolje gol razlike. U susretu za treće mjesto u skupini, Bušetina je bila uvjerljiva u susretu s Propalim pokušajem 3.

U skupini 2. tri su momčadi bile u borbi za prolazak u polufinale. Duga je u izjednačenoj utakmici svladala OPG Jarnjak Sljepčević 3:2. Melex je pobijedio Dugu istim rezultatom 3:2. U posljednjem kolu OPG Jarnjak Sljepčević i Melex su odigrali onako kako je odgovaralo objema momčadima. OPG Jarnjak Sljepčević je pobijedio Melex rezultatom 4:3. Zatvorio se krug tri momčadi s istim brojem bodova i jednakom gol razlikom, pa je na kraju odlučivao veći broj postignutih pogodaka u međusobnim susretima, u čemu su OPG Jarnjak Sljepčević i Melex bili bolji od Duge i plasirali se u polufinale.

U polufinalu Mr. Jack je bez većih problema došao do pobjede nad OPG Jarnjak Sljepčevićem rezultatom 6:2. U drugoj polufinalnoj utakmici Pilana Grgičin je, nakon dosta borbe, svladala Melex 2:0. U susretu za treće mjesto OPG Jarnjak Sljepčević je s uvjerljivih 5:0 bio bolji od Melexa te je došao do trećeg mjesta.

U finalu, u kojem je bilo puno žestine, Pilana Grgičin je u dva navrata imala prednost od dva zgoditka (2:0 i 3:1), Mr. Jack se nije predavao do posljednjeg trenutka, ali nisu uspjeli doći do izjednačenja. Tako je momčad Mr. Jacka u tri navrata, na noćnim turnirima u Vukosavljevici, došla do finala, ali niti jednom nije uspjela osvojiti naslov.

Najbolji strijelac turnira bio je Matej Babić s 15 zgoditaka, koji je igrao za momčad Duge, dok je za najboljeg vratara proglašen Denis Pavković iz pobjedničke momčadi Pilana Grgičin.

Rezultati:

Propali pokušaj 3 – NK Bušetina 0:5

OPG Jarnjak Sljepčević – Duga 2:3

NK Bušetina – Pilana Grgičin 2:7

OPG Jarnjak Sljepčević – Alkobali 9:1

Propali pokušaj 3 – Pilana Grgičin 0:9

OPG Jarnjak Sljepčević – Melex 4:3

Pilana Grgičin – Mr. Jack 1:1

Alkobali – Melex 1:2

Propali pokušaj 3 – Mr. Jack 3:9

Duga – Melex 2:3

NK Bušetina – Mr. Jack 1:6

Duga – Alkobali 8:0

Poredak skupina 1:

Pilana Grgičin

Mr. Jack

NK Bušetna

Propali pokušaj 3

Poredak skupina 2:

OPG Jarnjak Sljepčević

Melex

Duga

Alkobali

Polufinale:

Mr. Jack – OPG Jarnjak Sljepčević 6:2

Pilana Grgičin – Melex 2:0

Utakmica za treće mjesto:

OPG Jarnjak Sljepčević – Melex 5:0

Finale:

Mr. Jack – Pilana Grgičin 2:3

