Katolička osnovna škola u Virovitici završnom priredbom proslavila Dan škole

Svečanom priredbom učenika danas (četvrtak) je u Kazalištu Virovitica proslavljen Dan Katoličke osnovne škole u Virovitici. Uz učenike, roditelje i djelatnike Škole, priredbi su, među ostalim gostima, nazočili i požeški biskup msgr. Antun Škvorčević, predstojnik Nacionalnog ureda za katoličke škole prečasni Ivica Žuljević, zamjenik župana VPŽ Marijo Klement, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju VPŽ Martina Bunić, zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek-Golinac, ravnatelji katoličkih škola u požeškoj biskupiji, ravnatelji škola u VPŽ, ravnatelji raznih institucija, svećenici, a napose djeca, njihovi roditelji, djedovi i bake.

Sve nazočne u ime domaćina pozdravio je ravnatelj škole Ivan Mikolić, koji je tom prigodom istaknuo zadovoljstvo što je proslava Dana škole upravo danas kada se obilježava i Međunarodni dan roditelja.

– Drago mi je da ste došli da tu s nama podijelite radost vaše djece, da sudjelujete u njihovom umijeću i da ih svi zajedno vidimo, čujemo i uvažimo u njihovom trudu i radu. Zaključio bih svoje misli jednim poticajem, kako roditeljima, tako i ostalima koji u njihovo ime stoje uz njihovu djecu. Nikada ne zaboravimo kako su naša djela i naša blizina koju naši najmlađi osjećaju, vide i čuju, početni citati koji će iz njihove sadašnjosti, jednog dana postati najozbiljnije i najvrijednije štivo njihove budućnosti – istaknuo je kao nit vodilju zajedništva roditelja i njihove djece, ravnatelj škole Ivan Mikolić.

Svojim govorom sve nazočne obradovao je i požeški biskup Antun Škvorčević koji je odmah na početku svog govora čestitao djeci, njihovim učiteljima i roditeljima za sav trud koji su uložili da bi njihova djeca bila dobri učenici neovisno radi li se o školskom gradivu ili njihovim slobodnim aktivnostima unutar škole.

– Katolička škola u Virovitici za svog zaštitnika ima sv. Ivana Pavla II. Pamtimo njegovu poruku na početku pontifikata da širom otvorimo vrata Kristu. I sada kada gledamo ova mala bića koja su nam priredila ovako lijepu izvedbu na svečanosti, vidimo njihovu sposobnost za onu stvarnost koju nazivamo ljubav i koju nam je podario Bog – napomenuo je biskup Škvorčević.

U glazbeno scenskom dijelu nastupilo je više skupina djece od 1. do 7. razreda škole s jasnom porukom ljubavi, uvažavanja i radovanja životu, a za to su bili nagrađeni velikim pljeskom prepunog gledališta u kojem se te večeri tražilo “mjesto više”. Do kulminacije večeri zasigurno je doveo nastup učenika 3. razreda škole koji su na znakovnom jeziku interpretirali pjesmu “Zbog tebe” zagrebačke glazbene grupe “Pavel” i na taj način pokazali jednakost i povezanost svih ljudi neovisno o fizičkim sposobnostima, vjeri, naciji ili jeziku.

Na kraju svečanosti, učenicima i njihovim mentorima uručene su nagrade za uspješnost na raznim školskim natjecanjima održanima u ovoj školskoj godini.

