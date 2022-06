Krivolov na rijeci Dravi: Iz 30-metarske mreže spašena znatna količina ulovljene ribe

Nedozvoljeni lov ribe mrežom ili takozvano “mrežarenje” najčešći je i najstariji oblik krivolova. Tu valja razlikovati lov ribe mrežom s potrebnom dozvolom od onog nekontroliranog i neprijavljenog ribolova, naravno bez dozvole. Zakon o slatkovodnom i morskom ribarstvu vrlo je decidiran i nalaže propise za sportski i rekreativni ribolov, te one za privredni ribolov. Krivolovci ne spadaju ni u jednu od tih skupina nego se tu samo može govoriti o prijestupu, kriminalnom činu i napose krajnjom nesavjesnošću za prirodu i opstanak riblje vrste u našim vodama. Na žalost i u Virovitičko-podravskoj županiji koja uistinu obiluje vodenim površinama takvih prijestupa ima, a jedno od znanih lokacija na kojima se to događa je i područje naselja Lanka u općini Gradina.

To malo naselje nalazi se uz obalu rijeke Drave na granici s Republikom Mađarskom i poznato je mjesto za sportski ribolov jer uz takozvanu “živu” Dravu, odlično se može loviti i na njenom rukavcu koje je omeđeno s dva kamena prijelaza. Poznato je to mjesto gdje se može uloviti riba šaranske vrste, ali i grabežljivice poput štuke, soma i bolena. Na žalost, kako je to mjesto zanimljivo sportskim ribolovcima, tako je zanimljivo i krivolovcima pogotovo kada je nivo rijeke Drave u porastu i kada se korito napuni s vodom. Tako je bilo i proteklih tri dana kada su na tom mjestu u vodi pronađene čak dvije 30-metarske mreže, što nam je potvrdio i ribočuvar ŠRK “Štuka” Žlebine Danijel Teri.

U nedjelju, 12. lipnja nešto iza ponoći nađena je prva mreža, a primijetili su je ribolovci koji su se tad nalazili u ribolovu i odmah nam to prijavili. U mreži je bio samo jedan primjerak bijele ribe, izvađena je van i uništena, a sličan se scenarij ponovio jučer tijekom dana, no mreža je odmah izvučena i uništena. Na žalost, ovakav krivolov na Dravi između dva kamena traje već dugo vremena.

-Pretpostavka je da se radi o jednoj osobi s područja općine Gradina, no ne može joj se sa sigurnošću utvrditi krivnja. Osim ribočuvara, ribolovce uz Dravu kontrolira i pogranična policija, no izgleda da počinitelj jako dobro poznaje situaciju i zna kada i kako obaviti svoju ‘prljavu’ radnju. Predugo se o tome šuti i vrijeme je da se počne djelovati neovisno o kome se radi. Ja sam dužnost ribočuvara preuzeo nedavno i želim taj posao raditi po propisu, a također sam i kao ribolovac zgrožen takvim postupcima – rekao nam je ogorčeni ribolovac i ribočuvar Danijel Teri.

(www.icv.hr, bs)