Mario Tolo u stilu se oprostio od Podravca s kojim je ove sezone osvojio naslov i tako ispisao povijest nogometa u Sopju

Iskusni strateg Mario Tolo više nije trener Podravca, od kojeg se oprostio ‘u stilu’, naslovom ovosezonskog prvaka 1. županijske nogometne lige. Do trofeja s kojim je ispisao povijest nogometa u Sopju stigao je s 21 pobjedom, tri poraza i dva remija. Bili su Sopjani i najefikasnija momčad lige s 86 postignutih pogodaka, od kojih je 36 na svom kontu upisao najbolji ovosezonski ‘topnik’ 1. ŽNL, sada već bivši igrač kluba Antonio Babec.

Podsjetimo, samo nekoliko dana nakon osvojenog naslova Babec je dogovorio sve detalje s novim županijskim prvoligašem iz Lukača, a kojim će putem trener Tolo još nije poznato…

-Bit ću kratak i jasan i nakon više od dvije godine provedene u Sopju zahvaliti svima. Nisam više trener Podravca, to je definitivna odluka. Na podršci kroz cijeli taj period zahvaljujem svima, a posebno načelniku Berislavu Androšu koji je bio naš dvanaesti igrač. Isto tako ne smijem zaboraviti one koji su me doveli u ovu sredinu i vjerovali u mene i momčad, Josipa Marekovića, Antonija Krušelja i Antonija Rastiju, hvala im od srca na svemu. Bilo je teških, ali i onih sretnih trenutaka koje smo na najbolji mogući način okrunili naslovom. Podravcu hvala na svemu i želim mu puno uspjeha i sreće u daljnjem radu – poručio je Mario Tolo i ovom prigodom čestitao nogometašima Voćina na plasmanu, odnosno prijavi za natjecanje u 4. ligi Bjelovar – Koprivnica – Virovitica.

Isto tako, podsjetimo da je Podravac osvojio naslov, ali nije se prijavio za igranje u većem rangu natjecanja. Osim trenera Tole i napadača Babeca zasad nema odlazaka, pa nam preostaje vidjeti hoće li ‘kostur’ momčadi ostati na okupu i što će donijeti ‘ludnica’ ljetnog prijelaznog roka.

