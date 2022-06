Nije mu prvi put: Bez vozačke vozio s 2,05 promila u krvi, policija ga uhitila i zaplijenila mu vozilo

Tijekom provedenih pojačanih mjera nadzora prometa protekloga vikenda na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentirano je 12 vozača osobnih automobila, sedam biciklista i jedan vozač teretnog automobile koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola.

Osim alkohola, policijski službenici su evidentirali još 125 prekršaja od kojih je bilo 49 prekršaja prekoračenje brzine kretanja vozilima, 21 prekršaj nekorištenje sigurnosnog pojasa, 15 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 prekršaj upravljanje prije stjecanja, 2 upravljanje neregistriranim vozilom i 37 ostalih prekršaja.

Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u subotu oko 21,05 sati, u Josipovcu kada su u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili 42-godišnjeg biciklistu iz Josipovca. Alkotestiranjem mu je evidentirana koncentracija od 2,45 promila alkohola u krvi.

Osim 42-godišnjeg biciklista, najveća prisutnost alkohola evidentirana je u petak, oko 19,45 sati u Đakovu kada su u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 40-godišnjak iz Starih Mikanovaca, za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih 12 negativnih bodova. Alkotestiranjem mu je evidentirana koncentracija od 2,05 promila alkohola u krvi. Vozač je unatrag tri godine dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje pod zabranom te je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo do donošenja odluke o prekršaju. Vozač je u subotu priveden na Općinski sud. Sud mu je produžio zadržavanje na deset dana. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 40.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.

Pod utjecajem alkohola tri su vozača izazvala prometne nesreće. Dok je vozaču osobnog vozila iz Laslova koji je u Osijeku sudjelovao u prometnoj nesreći evidentirana koncentracija od 1,32 promila alkohola u krvi, 56-godišnjaku iz Sušina koji je zbog neprilagođene brzine kretanja sletio s kolnika, evidentirano je 2,47 promila alkohola u krvi, a 55-godišnjak iz Viljeva koji je također zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom udario u parkirani osobni automobil, imao je 2,11 promila alkohola u krvi.

(www.icv.hr, tj)