Obilježena 31. obljetnica ustroja A satnije ZNG-a Orahovica: Ne smijemo zaboraviti one koji su srcem stali pred topove

Kod spomen obilježja ZNG-a na tzv. Merkuru, odnosno na ulazu u Centar za edukaciju Orahovica osječkog Crvenog križa, obilježena je 31. obljetnica ustroja A satnije ZNG Orahovica. Obljetnicu je organizacijski potpisala Udruga HVIDR-a Orahovica uz suorganizaciju Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata 2. bojne 132. brigade te uz pomoć Grada Orahovice, Ministarstva hrvatskih branitelja i obrta Papuk Artis Orahovica.

Obljetnici su nazočili izaslanik župana VPŽ Igora Androvića te predsjednik ZUiČ HVIDR-e i Odbora za branitelje VPŽ Mato Bubaš, Tomislav Majetić u ime Grada Orahovice, ratni zapovjednik 2. voda ZNG Darko Kupres, ratni zamjenik zapovjednika 2. bojne Goran Sokol i drugi pripadnici braniteljskih udruga sa šireg orahovačkog područja.

Tijekom Domovinskog rata poginulo je sedam pripadnika ove Satnije i to na području Tenje i Modriče.

-Prije svega žao mi je što danas na ovoj obljetnici nema više pripadnika A satnije i pripadnika 2. bojne te posebno ratnih zapovjednika jer ovakve obljetnice su povijesno vrijedne. Na ovom mjestu ustrojena je A satnija na temelju Specijalne i pričuvne policije te dragovoljaca koji su došli iz Slatine, Donjeg Miholjca, Našica i naravno s bivše općine Orahovica koji su bili najbrojniji. U to vrijeme A satnija je bila najobučenija, najopremljenija i najspremnija postrojba koja je davala sigurnost građanima Orahovice i šire. Ova skupina ljudi dobivala je najzahtjevnije zadatke na bojišnicama diljem Slavonije, Baranje i Posavine. Uvijek mi je teško govoriti ovdje, sjećam se svih svojih prijatelja koji više nisu s nama, ali i onih koji jesu pa se ne odazovu na ovakve obljetnice i moram reći da sam sretan što ima ljudi koji organiziraju ovu obljetnicu da nikada ne zaboravimo poginule, ranjene, ali isto tako sve one koji su srcem stali pred topove – rekao je zapovjednik 2. voda ZNG-a Darko Kupres.

U ime Grada Orahovice nazočne je pozdravio izaslanik gradonačelnika Saše Ristera Tomislav Majetić.

-Prije svega hvala organizatorima koji svake godine ustraju u pripremi ovakvih obljetnica koje čuvaju istinu i uspomenu na Domovinski rat i sve poginule hrvatske branitelje. Grad je kao i uvijek partner i pomoć u ovakvim obljetnicama i na nas uvijek možete računati za svaku pomoć – rekao je Majetić.

Izaslanik župana VPŽ Igora Androvića te predsjednik ZUiČ HVIDR-e i Odbora za branitelje VPŽ Mato Bubaš naglasio je kako hrvatski branitelji sami nisu svjesni svog doprinosa i učinka u Domovinskom ratu.

-I ovdje danas je malo ljudi, to govori koliko mi sami nismo svjesni što smo učinili, nismo svjesni da smo bili prvi, da smo stvorili Hrvatsku i da su naši prijatelji izginuli za nju. I onda nas se skupi desetak, mahom istih ljudi, pripadnika braniteljskih udruga i to je tužno, evo ovdje se nisu pojavili sudionici i pripadnici ove postrojbe, to je jednostavno ćud hrvatskih branitelja i problem koji leži u njima, a mi ovdje ne znamo zašto postoji. Ja uvijek kažem hrvatski branitelji su jedino što vrijedi u našoj Hrvatskoj i zato moramo biti ovdje, biti na svim obljetnicama. Nudim se i sam koliko mogu pomoći za ovu obljetnicu ovdje i daj Bože da se jednog dana ova postrojba ponovno postroji i pokaže koji su to heroji – zaključio je Bubaš.

Sjećanje na ovu herojsku A satniju zaključeno je u Centru za posjetitelje Orahovica gdje je postavljen izložbeni postav posvećen pripadnicima satnice autora, mladog povjesničara Dine Mataza.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)