Ogranak Matice hrvatske Orahovica organizirao izložbu u sjećanje na hrvatskog skladatelja Vatroslava Lisinskog

Ogranak Matice hrvatske Orahovica tradicionalno se uključio u najveću gradsku manifestaciju Orahovačko proljeće. I ove godine orahovački su Matičari priredili vrijednu izložbu, a riječ je o liku i djelu legendarnog hrvatskog skladatelja Vatroslava Lisinskog kojem je prije tri godine proslavljena 200. obljetnica rođenja. Autor izložbe je dugogodišnji dopredsjednik Matice hrvatske Stjepan Sučić. U uvodu izložbe nazočne je pozdravio predsjednik orahovačkog Ogranka Damir Najmenik naglasivši kako je ova izložba zaslužila doći u Orahovici i u ovom je gradu puno prije nego neki veći hrvatski gradovi zahvaljujući upravo autoru Sučiću.

– Ogranak i dalje nastoji težiti kulturnim zbivanja na lokalnom orahovačkom području te prije svega njegovati kulturno-povijesnu baštinu. Ovo je jedna prekrasna i inspirirajuća izložba koju smo pripremili u sklopu obilježavanja 180. godina Matice hrvatske i 200. obljetnice rođenja jedan od najboljih hrvatskih skladatelja Vatroslava Lisinskog. Izložba je obišla mnoge gradove, a evo mi smo zahvaljujući autoru dobili prednost pred mnogima i na tome se autoru od srca zahvaljujemo – rekao je Najmenik.

Autor Stjepan Sučić naglasio je kao je sav materijal za izložbu njegova privatna zbirka i kako je sretna što je može podijeliti sa svima pa tako i njemu posebno dragim Orahovčanima.

– Vatroslav Lisinski je stvarao djela nadahnuta najboljim narodnim stvaralaštvom i našom glazbenom tradicijom, nešto što je nama na ponos. Tu posebno mislim na opere ”Porin” i ”Ljubav i zloba” koja su remek djela i istinska, predivna hrvatska povijest. On je bio umjetnik kojeg slava nije ponijela, poslije izvedbe opere ”Ljubav i zloba” on je zaključio da mu treba daljnje školovanje i otišao je u Prag na još temeljitiji studij glazbe i onda je stvorio svoje velebno djelo ”Porin”. To je djelo potaklo osnivanje bezbroj naših zborova, društava, glazbenih škola i nove glazbene stvaratelje i to pokazuje njegovu veličinu. Ova izložba želi potaknuti vas da čuvate ne samo spomeničku baštinu i ove rijetke knjige i note nego da hrvatsku pjesmu slušate i pjevate, da od malih nogu učite svoje potomke o veličini hrvatskih umjetnika, ali svakako i da čuvate tj naš glazbeni folklor koji nas je godinama čuvao i napajao. Ova izložba je puna knjiga, zapisa, nota, plakata i ploča, rijetke građe koje je jako teško pronaći čak i podatke, fotografije i zapise o snimanju filam o Vatroslavu Lisinskom za vrijeme 2. svjetskog rata. Pozivam vas da njegujete naše hrvatsko, našu crkvenu glazbu, našu narodnu glazbu i da promišljate kako izgledaju naša slavlja gdje ima doista svega, a naše glazbe najmanje. Nemojmo trčati za drugima, ponosimo se svojim, kako pokazujemo svoje dvorce, gradove, vez, uspomene tako pokažimo i našu glazbenu kulturu jer to je naše iznimno dobro i time čuvamo život hrvatskog naroda – rekao je između ostalog Sučić.

Izložbu je otvorio orahovački gradonačelnik Saša Rister naglasivši ogromnu vrijednost i značaj ove izložbe za grad Orhaovicu.

– Ovo je hvalevrijedna izložba i ponosan sam što sam danas ovdje te se zahvaljujem Ogranku Matice hrvatske na organizaciji i pripremi. Posebno je značajno da je ova izložba u sklopu 54. Orahovačkog proljeća i ona čini ovu manifestaciju i sam grad čini značajnijim. Ovakvi sadržaji kulturne tematike Orahovici nedostaju i zato hvala Matici koja je neumorna i neiscrpna s novim idejama i događajima poput ovog i vjerujem kako ćemo zajedno još dugi niz godina ovakve i slične događaje priređivati našim sugrađanima i gostima – zaključio je Rister.

Program otvaranja izložbe svojim su nastupima obilježili i uljepšali učenici Osnovne glazbene škole Milka Kelemena Slatina, Područnog odjela Orahovica, Ivan Radošević na harmonici, Petra Šebalj na saksofonu te duo na bisernicama Niko Jović i Matej Pavelić uz vodstvo nastavnika Vinka Kukuljana, Veronike Brzica, Mateje Tomas i Marije Ševerac.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)