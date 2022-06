Popularne lego kockice iz cijele Hrvatske stigle u Orahovicu: Velika izložba izazvala divljenje malih, ali i velikih Orahovčana

Kad je u pitanju nešto novo, nikad viđeno u gradu, nešto što privlači sve generacije, a posebno mlade, onda to potpisuje “samo” Udruga PAUK. Tako je bilo i u sklopu ovogodišnjeg 54. Orahovačkog proljeća kada je PAUK po prvi puta u Orahovicu doveo odličnu izložbu lego kockica.

-Nakon nekoliko pokušaja i posebno ove godine ogromnog truda uspjeli smo dovesti izložbu lego kockica u naš grad i moram priznati da sam jako sretan što je sve ispalo na najbolji mogući način. Došlo nam je 14 izlagača iz cijele Hrvatske i drago mi je da je puno ljudi došlo pogledati sve ovo i da su shvatili koliko ove kockice vrijede. Riječ je o jednom doista super hobiju. U ovo priču privukao sam nećaka Ivana što govori da ovaj hobi vole svi, od malih do nas velikih. Hvala mojoj Udruzi PAUK, Gradu i Turističkoj zajednici što su sve ovo omogućili – kaže idejni začetnik orahovačke lego priče, PAUK-ovac Dario Stojčević.

U Hrvatskoj postoji Klub ljubitelja lego kockica pod nazivom “Kockice” koji, kako je naglasio tajnik istog Dinko Petz, broji više od 100 članova.

-U ovom hobiju pokušavamo povezati i djecu i odrasle da bude zanimljivo. Dosta ljudi dođe na izložbe i nakon viđenog kaže, pa zašto bi ja imao samo gotove setove i tako krenu samostalne ideje i to je zapravo bit svega jer i odrasli razvijaju maštu i prenose to na svoju djecu. Ovaj hobi privlači sve više ljudi kako u Hrvatskoj, tako i u cijelom svijetu, posebno sada kada je bila korona, mnogi su se počeli baviti slaganjem kockica pa eto da je i ta nesretna korona, recimo to tako, donijela nešto dobro. Lego je prošle godine prijavio 50 posto veću dobit i puno više setova izlazi za odrasle. Mi u Hrvatskoj idemo na to da naši članovi što više rade vlastite kreacije i to je dovelo do toga da je već pet naših članova dobilo posao u LEGO-u u Danskoj u zanimanju kreatori. Sretan sam što smo došli i u Orahovicu, kako bi dalje širili lego ideju, upoznavali nove ljude, jednostavno lego zbližava ljude – rekao je Petz.

Na samom otvaranju izložbe, sve nazočne pozdravio je predsjednik PAUK-a Mirko Kufner, a potom ju je otvorio gradonačelnik Saša Rister.

-Ovo je nešto prekrasno, fascinantno je zapravo što se sve od lego kockica može napraviti. Svi se prisjetimo svog djetinjstva i gotovo da ne postoji dijete koje se nije igralo ili ne igra s lego kockicama, pa sve ovo vraća upravo u te dane djetinjstva. Hvala PAUK-u i Dariju koji su sve ovo priredili i siguran sam kako je ovo samo početak jedne lijepe lego priče u našem gradu – rekao je Rister.

Posebno je bilo zanimljivo vidjeti izloške mladih Orahovčana, Jakova Maričića (5), Ivana Perkovića (5), Ivana Kalema (8) i Martina Najmenika (12), a svoje radove pokazao je i 15-godišnji Mislav Peček iz Čačinaca.

– Ovo je za Martina bio poseban dan. Uz LEGO ne postoje granice. Radi se vjerojatno o najboljoj igrački na svijetu koja budi maštu i kreativnost, a mom Martinu su lego kockice oduvijek bile jedina igračka – kaže Martinov otac Damir Najmenik.

Ivano Kalem sa samo osam godina odlično slaže ‘legiće’.

-Jako volim slagati lego kockice. Uz ujaka Darija sam počeo, a kada sam vidio ovu izložbu, još sam ih više zavolio – dodao je Ivano.

