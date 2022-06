Pred nama kišoviti dani, temperature u padu: Sljedeći tjedan stabilnije i sunčanije

Do kraja tjedna očekujemo pad temperature zraka, oblaka sve više, a atmosfera će biti sve nestabilnija. Oborine će biti česte, mjestimice i obilnije (30-50 mm). Mogući su izraženiji grmljavinski pljuskovi ili olujna nevremena, najviše tijekom četvrtka i petka. Stabilnije tijekom nedjelje, kada bi se trebalo zadržati suho.

Temperature zraka u padu. Osjetnije u dane vikenda, kada će biti niže u odnosu na višegodišnje prosječne vrijednosti. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 13°C do 17°C. Najviše dnevne od 22°C do 27°C. Vjetar slab do umjeren, na udare i jak sjevernih smjerova. UV-indeks nizak, umjeren i visok.

U tjednu pred nama očekujemo stabilnije i sunčanije vrijeme. Trebalo bi se zadržati suho. Mala je vjerojatnost za kratkotrajne nestabilnosti. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 15°C do 18°C. Najviše dnevne od 26°C do 31°C ili koji stupanj više od sredine tjedna. Vjetar slab do umjeren u okretanju na južne smjerova. UV-indeks umjeren, visok i vrlo visok.

