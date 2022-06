Pred nama prvi ovosezonski toplinski val: Temperature će se penjati do 37°C, noći neugodno tople

Prvi ovosezonski toplinski val samo što nije stigao. Ljubitelji ljetne vrućine, ali i sparine, u tjednu pred nama će doći na svoje. Prema kraju tjedna će temperature zraka u najtoplijem dijelu dana ponegdje rasti do paklenih 37°C, a možda i koji stupanj više.

Oni koji se još pitaju otići na more ili ne, pakirajte stvari, uživajte na moru i sretan vam put želim. Temperature mora su se danas kretale između 24 i 26°C. Što je više nego ugodno za kupanje.

Od početka lipnja smo imali 7 vrućih dana. Neugodno tople ili tropske noći još nismo imali, ali ćemo imati u nastavku mjeseca. Do kraja tjedna te u tjednu pred nama će nas pratiti vrući dani, ponegdje i vrlo vrući, a očekujemo i tropske ili neugodno tople noći. Dnevne temperature će se kretati iznad 30°C, ponegdje i 37°C, a možda i koji stupanj više!

Noću se temperatura ponegdje neće spuštati ispod 20°C.

U prosjeku tijekom lipnja na području Virovitice imamo 4 vruća dana, a 1965. godine 27. lipnja i 1950. godine 30. lipnja na području Virovitice izmjerena su 39,2°C. To je ujedno i apsolutni maksimum temperature zraka tijekom lipnja na području Virovitice.

U tjednu pred nama sunčanih razdoblja neće nedostajati. Kako će prevladavati sunčano, gotovo bez oblačka na nebu, UV indeks će biti vrlo visok. Zadržat će se suho i stabilno vrijeme. Očekujemo slab dnevni razvoj naoblake, tek rijetko uz gdje koji pljusak sredinom tjedna. Više ne, nego da. Tako da se adekvatno zaštitite od štetnog ultraljubičastog sunčevog zračenja, osobito sredinom dana te tijekom ranog poslijepodneva.

Jutarnje temperature zraka u danima pred nama očekujemo od 17°C do 24°C od sredine tjedna te u dane vikenda. Najviše dnevne od 30°C početkom tjedna, do 37°C u drugom dijelu tjedna te u dane vikenda možda i koji stupanj više, u hladu naravno. Na osunčanoj strani desetak stupnjeva toplije, a na asfaltu te unutrašnjosti zatvorenog automobila koji je na suncu do 70°C. Stoga pripazite na djecu i kućne ljubimce!

Vjetar slab do umjeren pretežno južnih smjerova.

Dani pred nama ići će na ruku izletnicima, a bez straha od obilnije kiše moći će se obavljati i radovi na otvorenom, no pripazite na vrlo visok UV-indeks. Ako možete, izbjegavajte sunce u najtoplijem dijelu dana ili obavezno koristite zaštitu od sunca.

