Predsjednica UOSIT Vretenac Slatina Patricija Karaman u Studijskom posjetu glavnom gradu Litve, Vilinusu

Predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina Patricija Karaman, putem aktivnosti umrežavanja u okviru programa Europske snage solidarnosti, sudjelovala je u internacionalnom Studijskom posjetu ”Explore EU programme opportuinities avaliable to youth with intellectual disabilites”, koji je održan u glavnom gradu Litve, Vilinusu od 20. do 24. lipnja.

Kao jedina predstavnica koja dolazi iz Republike Hrvatske, na aktivnosti je sudjelovala sa polaznicima iz Portugala, Italije, Belgije, Malte, Danske, Grčke, Nizozemske, te domaćinima i organizatorima iz Litve.

U sklopu ove međunarodne aktivnosti, održane su posjete dnevnom centru ”Blessed J. Matulatias, Jaunuolių dienos centras” i zajednici ”L ‘arche Vilnius” koji okupljaju mlade i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama.

Također, na tečaju se razgovaralo o mogućnostima u okviru Erasmus + projekata i Europskih snaga solidarnosti s naglaskom na volontiranje uz zorni prikaz strateških partnerstva.

– Odrađeni Studijski posjeti uvelike su korisni kako bi se uvidjeli primjeri dobre prakse, te kako bi u sklopu aktivnosti koje provodi Udruga Vretenac započeli sa provođenjem Erasmus+ projekta, te neke od viđenih metoda primijenili i u vlastitom radu. Također, od velike važnosti bila su i neformalna druženja svih sudionika, te razmjena iskustava u radu sa mladim osoba s intelektualnim teškoćama, kao i razmjena ideja te planiranje zajedničkih budućnih međunarodnih projekata – istaknula je Patricija Karaman.

(www.icv.hr, adf; UOSIT Vretenac Slatina)