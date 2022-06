Radovi na Aglomeraciji Pitomača teku prema planu: Do sada izvedeno 82 posto ukupno ugovorenih radova

Projekt Aglomeracije Pitomača i dalje je u punom jeku. Nakon prošlotjednog otvaranja nove vodoopskrbne mreže u Šašnatom Polju, u pratnji virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa, načelnika općine Pitomača Željka Grgačića te direktora tvrtke Virkom d.o.o. Damira Marenića i direktora tvrtke Vodakom d.o.o. Antonija Vidovića, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković obišao je jednu dionicu radova na Aglomeraciji Pitomača.

-Nalazimo se na jednoj od 65 kilometara dionice gdje se grade kolektorske kanalizacije na području takozvane Aglomeracije Pitomača. Projekt je vrijedan više od 260 milijuna kuna od čega je više od 70 posto sredstava iz Europske unije. Ono što je najvažnije da radovi iznimno dobro napreduju, da je i tvrtka Virkom koja zapravo provodi projekt, provela nadmetanje i tako smo ostali unutar raspoloživih sredstava dodijeljenih od strane Europske unije. Dobru vijest je rekao i Damir Marenić, a to je da je dobivena građevinska dozvola za uređaj za pročišćavanja otpadnih voda koji je sastavni dio ovog projekta, a on će zbrinuti otpadne vode od devet tisuća ekvalenata stanovnika ovog područja. Na taj način ćemo doći u mogućnost da ćemo moći priključiti više od dvije tisuće domaćinstava na sustav javne odvodnje. To je negdje oko šest tisuća ljudi koji do sada nisu mogli biti priključeni na sustav javne odvodnje. Na taj će način općina Pitomača doseći iznimno visoke standarde odvodnje otpadnih voda, negdje oko 90 posto uz, kako smo i spomenuli, 99 posto mogućnosti priključenja na vodoopskrbne sustave. Zato možemo reći da će općina Pitomača imati standarde koji su dostojni 21. stoljeća – rekao je Đuroković.

Projektom će se izgraditi 49.285 metara gravitacijske i 15.741 metara tlačne kanalizacije, 29 crpnih stanica kojima će se povećati stupanj priključenosti na odvodnju. Planira se i povećanje priključenosti na postojeći javni sustav vodoopskrbe kroz izvedbu dodatnih 1.650 priprema kućnih priključaka vodoopskrbe.

-Obišli smo radove u ulici Pavleka Miškine gdje aktivno traju radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Pitomači. Radovi su izvršeni u Otrovancu, Grabrovnici i Dinjevcu, Stari Gradac je pri samom kraju, a Kladare i Pitomača još su aktivni. Ukupno se tijekom godinu i pol dana odvijaju radovi u dužini od 65 kilometara što tlačnih, što gravitacijskih cjevovoda. Predviđeno je postavljanje 29 crpnih stanica od kojih je nekolicina već postavljena. Također, kroz projekt su osigurani i priključci na sustav javne odvodnje u količini od 2.068 komada, a isto tako osigurani su i besplatni priključci na sustav javne vodoopskrbe. Radovi na kompletnom sustavu odvodnje teku dobro i nadamo se da će u 2023. godini biti zakazan i prvi tehničk pregled, odnosno ishođenje uporabne dozvole i da ćemo imati prve korisnike na sustavu javne odvodnje – rekao je Vidović.

U naselju Pitomača izvedeno je 70 posto radova, a trenutno se izvode radovi u ulici Pavleka Miškine, Tina Ujevića te Braće Radića. Priprema kućnih priključaka na koje će se spojiti korisnici na kanalizaciju do sada je izvedeno 1.663 od 2.068 mogućih. Također, kroz projekt su osigurani i priključci na vodoopskrbu, njih 1.650, a ukupno do sada je 786 priključaka. Sveukupno je do sada izvedeno 82,29 posto ukupno ugovorenih radova na Aglomeraciji Pitomača.

Nositelj ovog projekta je virovitička tvrtka Virkom d.o.o. a partneri na projektu su Općina Pitomača i tvrtka Vodakom d.o.o. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a posredničko tijelo razine 2 Hrvatske vode.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan)