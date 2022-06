Skupština Hrvatskog časničkog zbora grada Virovitice: Nastavljamo svjedočiti istini o Domovinskom ratu i prenositi je mladim naraštajima

U društvenom domu virovitičkog prigradskog naselja Sveti Đurađ u subotu, 25. lipnja održana je redovna izvještajna Skupština Hrvatskog časničkog zbora grada Virovitice.

Skupštini su, kao gosti, nazočili zamjenik virovitičko–podravskog župana Marijo Klement, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek – Golinac, načelnik općine Gradina Josip Vučemilović – Jurić, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Sveti Đurađ Ivan Ćavarušić te predstavnici brojnih braniteljskih udruga.

Nakon izbora radnih tijela i usvajanja Poslovnika o radu, podneseno je izvješće o radu, financijsko izvješće za proteklu godinu, izvješće Nadzornog odbora i izvješće Suda časti. Sva izvješća su usvojena jednoglasno.

Predsjednik HČZ-a Virovitica Davor Špoljarić u planu rada za 2022. godinu naglasio je obilježavanje brojnih obljetnica iz Domovinskog rata, sudjelovanje u u obilježavanju državnih blagdana, lokalnih obljetnica, Dana policije i drugih društvenih događanja, kao i pripremu članaka i priloga o Domovinskom ratu za potrebe medija, koji za to iskažu interes. Naravno, tu je i predavanje o Virovitici u Domovinskom ratu za školsku populaciju, ali i za sve ostale građane, kao i sudjelovanje u natjecanjima Hrvatskog časničkog zbora, sudjelovanje na susretima časnika Republike Hrvatske te sudjelovanje na izvještajno-izbornom Saboru Hrvatskog časničkog zbora. Financijski plan za 2022. godinu pročitao je Tihomir Puškarić. Oba plana su jednoglasno usvojena.

Darko Vampovac održao je zanimljivo multimedijsko predavanje “Osnivanje i ratni put 50. Samostalnog bataljuna ZNG” u kojemu je, u kratkim crtama, predstavio prilike u Virovitici i okolici prije Domovinskog rata, osnutak 50. Samostalnog bataljuna ZNG i njegov ratni put.

Rad skupštine pozdravili su predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata: predsjednik UHBDDR-a Podružnice Virovitičko-podravske Josip Perović, predsjednik Koordinacije braniteljskih udruga grada Virovitice Zvonko Kožnjak i predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – podružnice Virovitičko-podravske županije – ogranak Virovitica, Vlado Paurić.

-Vrata Ministarstva hrvatskih branitelja uvijek će za sve vas biti širom otvorena. Spremni smo riješavati sve vaše probleme. Do kraja godine još se možete javiti za sistematske preglede, a pozivam vas da posjetite novi braniteljski dom u Šibeniku – u svom obraćanju naglasio je savjetnik Ministarstva hrvatskih branitelja u Područnoj jedinici Virovitica, Ante Krišto.

Kratkim osvrtom rad skupštine pozdravio je i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

-Čestitam vam na svemu onome što ste učinili u stvaranju hrvatske države, ali i na onome što činite danas. Pomažete nam da se neki datumi ne zaborave. Dignitet Domovinskog rata prije svega morate čuvati vi koji ste ovdje. U svom radu imat ćete potporu Grada. U utorak Gradsko vijeće donosi odluku da se za životno djelo posthumno dodjeli nagrada generalu Đuri Dečaku, a u planu je davanje njegovog imena jednoj gradskoj ulici, kao zahvala za sve što je napravio. Posebno bih se zahvalio Davoru Špoljariću koji priprema sve materijale o Domovinskom ratu. O Domovinskom ratu mogu pisati oni koji su ga i vodili, jer oni znaju što se zapravo događalo. Moramo, uz pomoć Državnog arhiva, proširiti istinu o Domovinskom ratu. Mi svi znamo gdje je pala prva karaula i gdje je počeo rat, ali se javljaju druge sredine, da su one prve. Mi smo sami krivi za to, jer smo u jednom trenutku bili premalo aktivni u širenju istine o Domovinskom ratu. Povijest se mora pisati onakva kakva je. Rat u Hrvatskoj je počeo u Virovitici, građani moraju shvatiti da je sve to počelo u virovitičkom kraju. Možda sam neke stvari i grubo rekao, ali je tako bilo. Još jednom vam zahvaljujem na svemu – naglasio je gradonačelnik Kirin.

Na kraju je sve pozdravio i zamjenik virovitičko–podravskog župana Marijo Klement.

-Sve Vas pozdravljam u ime župana Igora Androvića i svoje osobno ime. Čestitam vam na uspješnom radu. Korona je, nadamo se, iza nas. Promičete istinu o Domovinskom ratu i za to ćete u Županiji uvijek imati dobrog partnera. Hvala vam na izdavanju prekrasne monografije, u čijoj ste izradi svi sudjelovali. Sebe smatram mlađom generacijom, jer kada je bio Domovinski rat imao sam deset godina, ali zahvaljujući vama puno toga sam naučio. Želim Vam puno zdravlja i volje za nastavak rada – zaključio je zamjenik župana Klement.

Nakon skupštine svi nazočni su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu polaganjem bukete i paljenjem lampiona na spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu ispred društvenog doma u Svetom Đurađu.

