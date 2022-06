Trećeg dana Nogometne olimpijade odigran turnir za uzrast U-7: Požeška Slavonija prva, najbolji vratar Lovro Vuković iz Virovitice

Jučer (nedjelja) je na stadionu Školski vrt odigran treći dana 3. nogometne olimpijade koju organizira Škola nogometa općine Lukač uz podršku Općine Lukač. Odigran je turnir u najmlađem uzrastu U-7, a na turniru je sudjelovalo pet ekipa: Pitomača, Virovitica, No Limit TVIN, Slavonija iz Požege i Škola nogometa općine Lukač. Igralo se jednostrukim bod sustavom.

Izuzetno sparno i vruće vrijeme nije spriječilo početnike da pokažu što su naučili od nogometnih vještina.

Najbolji strijelac turnira bio je Jakov Đaković, a za najbolju igračicu proglašena je Laura Baretić, oboje iz Slavonije, dok je za najboljeg vratara proglašen Lovro Vuković iz Virovitice.

NAJBOLJI U POJEDINAČNIM DISCIPLINAMA

Penali: Lukas Vedriš, Borna Bukvić i Šimun Jakšić (Pitomača)

Preciznost: Jakov Đaković, Izak Hel, Laura Baretić i Luka knežević (Slavonija Požega)

Tehnika: Borna Bukvić i Lukas Vedriš (Pitomača)

Medalje, pehare i pokale najboljim ekipama i pojedincima podijelili su treneri Škole nogometa općine Lukač Robert Špiranec i Zoran Vajagić.

Nogometna olimpijada nastavit će se u kolovozu kada će biti odigrani turniri u uzrastu U-9 te za djevojčice u uzrastu pionirki i kadetkinja.

REZULTATI

Škola nogometa općine Lukač – No Limit TVIN 0:0

Slavonija – Pitomača 5:0

No Limit TVIN – Pitomača 1:2

Škola nogometa općine Lukač -Virovitica 0:2

Virovitica – No Limit TVIN 4:0

Slavonija- Škola nogometa općine Lukač 6:0

Škola nogometa općine Lukač – Pitomača 1:6

Virovitica – Slavonija 1:4

Slavonija – No limit TVIN 6:0

Pitomača – Virovitica 1:2

POREDAK

1. Slavonija Požega

2. Virovitica

3. Pitomača

4. No Limit TVIN

5. Škola nogometa općine Lukač

(www.icv.hr, mš)