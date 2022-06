Troje darivatelja krvi s područja VPŽ predsjednik Milanović odlikovao Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

Jučer (utorak), na Svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović svečano je uručio odlikovanja Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za plemenitu i humanitarnu aktivnost darivanja krvi muškarcima i ženama koji su više od 100, odnosno 75 puta u 2019. godini darovali svoju krv. Od njih 195 odlikovanih, troje ljudi velikog srca je s područja Virovitičko-podravske županije. Osobno su odlikovanje preuzeli Ivica Keseg (104 darivanja) iz Slatine i Virovitičanka Branka Bogdanović (84 puta), dok će Tomi Šanteku (106 darivanja) iz Pitomače odlikovanje biti uručeno naknadno.

S obzirom na to da je darivanje krvi ženama moguće rjeđe u odnosu na muškarce, ovakve brojke zaista su hvalevrijedne. Branka Bogdanović krv je prvi put darovala 5. ožujka 1990 godine, kada je imala 32 godine i do danas je tekućinu koja život znači nesebično darovala 84 puta.

– Netko koga sam znala je išao na operaciju i trebala mu je određena krvna grupa. Nas desetak iz firme u kojoj sam tada radila je išlo na testiranje da vidimo čija krv odgovara. To je, zapravo, bio drugi razlog zašto sam se odlučila biti darivatelj krvi. Prvi je tak što je to obiteljska tradicija. Moja mama i brat su također bili darivatelji krvi, to je u našoj obitelji normalno. Sjećam se da je mama pričala kako je davala krv, i to iz vene u venu. Imam tu maminu narav, volim pomoći nekome ako mogu – skromno kaže Branka Bogdanović te nam priznaje da i sa toliko darivanja „iza sebe“, i dalje ima strah od igle.

– Strah me, ali pretrpim taj strah jer imam viši cilj. Lijep je osjećaj znati da sam darivanjem krvi nekome pomogla ili čak potencijalno spasila život. Kao netko tko je imao tri operacije i tri puta dobivao tuđu krv, pitam se što bi bilo s ljudima koji trebaju krv a da nema ljudi koji ju daruju – ističe te sa osmijehom na licu dodaje kako se nakon darivanja krvi osjeća važno jer se po zavoju na ruci vidi da joj je vađena krv.

S obzirom da žene tri puta godišnje mogu darovati krv, a one iznad 65 godina dva puta, pitamo našu simpatičnu sugovornicu je li ikada „preskočila“ darivanje krvi, na što kao „iz topa“ odgovara da nije i nema namjeru.

– Planiram darivati krv sve dok sam zdrava i dok mogu – kratko i jasno zaključuje B. Bogdanović, čija kombinacija predanosti i altruizma ju je „dovela“ do Ureda predsjednika Republike Hrvatske gdje je zasluženo dobila odlikovanje za svoje nesebično djelovanje.

– Ići kod predsjednika na odlikovanje je bio prekrasan doživljaj. Svi su bili vrlo ljubazni i objasnili nam protokol, jer mi smo tamo bili kao da smo „pali s Marsa“ – smije se te nastavlja:

– Objasnili su nam tko gdje stoji, kako se tko pomiče kada predsjednik Milanović dođe, sve je u sekundu bilo naštimano. U svakom slučaju, to je baš bio doživljaj – prepričava nam Branka koju za kraj razgovora pitamo što bi poručila ljudima koji se još nisu odlučili na darivanje krvi.

– Zaista se nemaju čega bojati. Ići kod zubara boli više nego davanje krvi, pa i dalje idemo kod zubara. S druge strane, ljudi ne misle o darivanju krvi sve dok se i sami ne nađu u situaciji da im je krv potrebna. Primijetila sam u zadnje vrijeme da puno mladih, pogotovo djevojaka daje krv i to je predivno. Prije je bilo rijetko da žene daju krv, ne znam zašto. Možda smo plašljivije. Ja sam imala sreću da sam uvijek imala dovoljno željeza u krvi i nisam bila bolesna, tako da sam mogla dati krv. Jednom prilikom sam vidjela četiri djevojke zajedno na darivanju krvi, prekrasan prizor. Pretpostavljam da se to promijenilo s vremenima. Svjesnije su današnje djevojke i „ne daju na sebe“, samo je trebalo vremena da to shvate – zaključuje B. Bogdanović, a u prilog čijem iskustvu svjedoče i brojevi.

Naime, kako saznajemo od ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Virovitica Željke Grahovac, sve je više žena koje se odlučuju na darivanje krvi.

– Prošle godine, na području Gradskog društva Crvenog križa Virovitica krv je dalo 1708 darivatelja krvi, a prvi put krv je dalo 79 darivatelja. Važan je podatak, i vrlo zanimljiv, da je od tih 79 novih darivatelja krvi žena 36, a muškaraca 43. Nakon puno godina, a možda i prvi put u povijesti GDCK Virovitica, prema podacima kojima mi raspolažemo, od broja novih darivatelja 45 posto čine žene. Važan je još podatak, koji stoji u izvještaju Hrvatskog Crvenog križa za prošlu godinu, da je naša županija druga u državi prema udjelu žena koje su prvi put dale krv. Na prvom mjestu je Varaždinska županija – ističe Ž. Grahovac na koju se sa osmijehom na licu nadovezuje B. Bogdanović.

– „Prešišati“ ćemo mi i njih, sigurna sam – zaključuje.

