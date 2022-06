Turizmom razvijamo područje: Predstavili baranjski vez koji će o povijesti i kulturi “pričati” na modernim torbama, ruksacima i šalovima

Danas (petak) je u Belom Manastiru održana završna konferencija projekta “Turizmom razvijamo područje” u kojem su uz nositelja, LAG Baranja s glavnim partnerom, LAG-om Moslavina, sudjelovali i partneri LAG Međimurski doli i bregi, LAG Papuk, LAG Virovitički prsten i LAG Srijem. Projekt je bio usmjeren na promociju i izgradnju identiteta područja, jačanje prepoznatljivosti i konkurentnosti turističke ponude na područjima LAG-ova partnera, povećanje vidljivosti turističkih atrakcija te na razmjenu iskustava putem edukacija, radionica, konferencija, događanja, primjera dobre prakse i sl.

Ukupna vrijednost projekta koji je u 90-postotnom iznosu financiran iz Programa ruralnog razvoja iznosi 1.221.498 kuna.

U okviru projekta LAG Moslavina dosad je “oživjela” tradicionalni međumurski ceker pod nazivom “Cekeri – tradicija na moderan način”.

LAG Baranja danas je pak predstavila bogatstvo svog, baranjskog veza, koji je utkan u moderne šalove, torbe i ruksake i koji je tako kroz predmete uporabne vrijednosti i sam dobio novu interpretaciju.

Lidija Dabić, voditeljica LAG-a Baranja, istaknula je kako su torbe, ruksaci i šalovi nastavak dobre priče o vezu koja je nastala ranije, kada su za potrebe Etnološkog centra baranjske baštine prvo izradili jastuke i dekice za ljetnu pozornicu. Starinski vez na njima pokazao se pravim pogotkom, pa su odlučili otići korak dalje, ljepotu kulturne baštine prenijeti na torbe i ruksake, kako bi u njima uživali svi koji ih budu koristili.

Da je ideja pogodila cilj, pokazao je velik interes sudionica konferencije koje su prekrasne, ručno rađene i unikatno ukrašene torbe nazvale pravim modnim hitom.

-Naši partneri uspjeli su u okviru projekta pokazati važnost i ljepotu svojih cekera, koje su na kraju i zaštitili kao nematerijalnu kulturnu baštinu, a mi smo odlučili učiniti to isto s baranjskim vezom. On je neizmjerno bogatstvo koje još uvijek, nažalost, čuvamo u škrinjama i koje je još uvijek nedovoljno prezentirano i nedovoljno vidljivo, a toliko je lijepo i bogato. Turisti i posjetitelji su jako zahtjevni i žele vidjeti i uživati u lokalnom, mi toga imamo napretek, samo sve to moramo staviti na pravo mjesto i dati im funkciju – kaže Lidija Dabić.

Ističe kako dosad nije bilo tog jedinstvenog, autohtonog proizvoda koji je i nosiv, a ujedno prezentira Baranju na svim turističkim punktovima i lokacijama. Vez na torbama, šalovima, maramama i ruksacima sada će to promijeniti. Ujedno, kaže, poslužit će i novim generacijama kao poticaj da ga nauče i sami koriste, a na temeljima rada udruga i krojačkih salona Beatrisin kutak i Šarm, koji su zaslužni za prve u nizu novih turističkih proizvoda.

Sama konferencija uključila je i prezentacije svih LAG-ova koji su sudjelovali u projektu.

Predsjednik LAG-Virovitičkog prstena Mario Lukačević i voditeljica LAG-a Sanja Stubičar istaknuli su pritom važnost sudjelovanja na dvodnevnim događanjima koja su održana na područjima LAG-ova koji sudjeluju u projektu. Ona su omogućila razmjenu iskustva i pokazala primjere dobre prakse, a sudionici su mogli saznati više o područjima i iz domene poljoprivredne proizvodnje, umjetnosti, kulture i kulturne baštine, enologije, gastronomije i drugih područja.

Ujedno, LAG -Virovitički prsten prošle je godine bio domaćinom događanja u okviru kojeg su partneri na projektu mogli otkriti turističku ponudu i bogatstvo gastronomije te kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu područja koje ovaj LAG pokriva. Projekt je omogućio i izradu promotivnih materijala za potrebe vidljivosti ovog projekta i to kroz prezentaciju reprezentativnih lokalnih domaćih proizvoda.

Svaki susret nova je prilika za učenje, poticaj, razmjenu iskustva i pomoć u zajedničkim nastojanjima – kroz vlastitu, ali i zajedničku priču promovirati ruralni turizam.

U okviru završne konferencije sudionici su imali priliku sudjelovati u panel raspravi “Ruralni turizam u funkciji razvoja područja”, gdje je bilo riječi o enološkoj i gastro ponudi područja Baranje, revitalizaciji narodnih priča i predaja te planovima za budućnost turizma u ovom dijelu Hrvatske.

Sudionici su u okviru suradnje posjetili i Kuću baranjskog kulena u Belom Manastiru, moderni i stari podrum Vinarije Belje, imanje Baranjska kuća, obiteljsku Vinariju Gertšmajer u Zmajevcu, Dvorac Tikveš te Kopački rit. (www.icv.hr, mlo)