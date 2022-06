Turnir u mini nogometu 2 na 2 u Rezovcu: Osam najboljih momčadi plasiralo se u četvrtazvršnicu

Na rezovačkom Laništu jučer (četvrtak) je odigran prvi dio turnira u mini nogometu 2 na 2. Na turniru je sudjelovalo 20 ekipa koje su bile podijeljene u četiri skupine po pet momčadi. Po dvije najbolje ekipe iz svake skupine plasirale su se u četvrtzavršnicu, koja će se odigrati u srijedu 22. lipnja. Brojni gledatelji mogli su vidjeti zanimljiv i atraktivan nogomet, koji je tražio potpunu koncentraciju i veliku preciznost. Organizatori za iduću godinu planiraju donekle modificirati pravila kako bi dodatno stimulirali atraktivne zgoditke.

Završnica, koja se igra u večernjima satima u srijedu 22. lipnja, sigurno će privući još više gledatelja.

Rezultati:

Skupina A:



Dobra će bit – 550d 3:5

Ćao – A je to 3:6

A je to – Dobra će bit 3:9

550d – Dvije čmrlje 2:4

Dvije čmrlje – A je to 6:1

Dobra će bit – Ćao 2:2

Ćao – dvije čmrlje 5:4

A je to – 550d 2:5

550d – Ćaom1:1

Dvije čmrlje – Dobar će bit 1:3

Poredak skupina A:

1. 550d 7 bodova

2. Dobra će bit 7 bodova

3. Dvije čmrlje 6 bodova

4. Ćao 5 bodova

5. A je to 4 boda

Skupina B:

Kumovi – Badelovi manekeni 4:1

Juniori – IP23 2:3

IP23 – Kumovi 0:4

Badelovi manekeni – 9&10 2:2

9&10 – IP23 5:2

Kumovi – Juniori 5:1

Juniori – 9&10 1:4

IP23 – Badelovi manekeni 1:1

Badelovi manekeni – Juniori 0:4

9&10 – Kumovi 1:3

Poredak skupina B:

1. Kumovi 12 bodova

2. 9&10 7 bodova

3. IP23 4 boda

4. Juniori 3 boda

5. Badelovi manekeni 2 boda

Skupina C:

Fazani – Mali Hajni 1:9

Nemamo ime – Dream team 5:2

Dream team – Fazani 14:0

Mali Hajni – PSĐ 4:3

PSĐ – Dream team 0:2

Fazani – Nemamo ime 0:7

Nemamo ime – PSĐ 4:2

Dream team – Mali Hajni 5:5

Mali Hajni – nemamo ime 0:2

PSĐ – Fazani 7:1

Poredak skupina C:

1. Nemamo ime 12 bodova

2. Dream team 7 bodova

3. Mali Hajni 7 bodova

4. PSĐ 3 boda

5. Fazani bez bodova

Skupina D:

Aj naleti – Gemištovci 1:7

Braća Bajić – KGB 2.2

KGB – Aj naleti 3:0

Gemištovci – PHR 2:5

PHR – KGB 5:1

Aj naleti – Braća Bajić 2:7

Braća Bajić – PHR 2:3

KGB – Gemištovci 1:4

Gemištovci – Braća Bajić 2:1

PHR – Aj naleti 5:6

Poredak skupina D:

1. PHR 9 bodova

2. Braća Bajić 7 bodova

3. Gemištovci 6 bodova

4. KGB 4 boda

5. Aj naleti 3 boda

Raspored četvrzavršnice u srijedu 22. lipnja:

19.00 550d – 9&10 (Par 1)

19.15 Kumovi – Dobra će bit (par 2)

19.30 Nemamo ime – Braća Bajić (par 3)

19.45 PHR – Dream team (par 4)

Poluzavršnica

20.00 pobjednik para 1. – pobjednik para 3.

20.15 pobjednik para 2.– pobjednik para 4.

Utakmice za poredak:

20.30 susret za treće mjesto

20.45 finale

Lista strijelaca:

15 zgoditaka Marino Grizelj (Dream team)

14 zgoditaka Toni Šokec (Mali Hajni)

12 zgoditaka Nikola Suvajac (Nemamo ime)

11 zgoditaka Karlo Draganić (Kumovi) i Sven Baniček (Braća Bajić)

10 zgoditaka Antonio Husnjak ( PHR) i Ivan Krznarić (Dobra će bit)

