Danas (četvrtak) je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica potpisan Ugovor o nabavi bibliokombija. Između ostalih potpisivanju su nazočili pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju VPŽ Martina Bunić i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Virovitica, a Ugovor su potpisali ravnatelj Knjižnice Robert Fritz i direktor zagrebačke tvrtke Autobus d.o.o. Robert Vrhovski.

– Devet mjeseci nakon potpisivanja ugovora za projekt „Potrubi za knjigu“, nakon niza administrativnih, vrlo zahtjevnih procedura i postupka otvorene javne nabave došli smo do trenutka kada smo potpisali ugovor za nabavku pokretne knjižnice, odnosno bibliokombija. Cilj cijelog projekta je razvoj čitalačke pismenosti i kulture čitanja, kako u urbanim tako i u ruralnim sredinama. Dakle ravnomjerna zastupljenost, kako u gradu, tako i u svim područjima Virovitičko-podravske županije. Krajnji cilj projekta je osnutak Bibliobusne službe Virovitičko-podravske županije, usluge koju Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica do sada nije imala i jako smo ponosni što ćemo to kroz pet godina održivosti i ostvariti – rekao je ravnatelj Fritz te dodao kako bi bibliokombi već u proljeće trebao krenuti s radom, a zaposlit će i dva djelatnika.

– Riječ je o voditelju bibliobusne službe i vozaču, odnosno pomoćnom knjižničaru bibliokombija. Naravno ovaj projekt, a i buduća služba zahtijevaju radni prostor i garažu, za što je Grad Virovitica dao garanciju da će osigurati. Jednako tako je Virovitičko-podravska županija dala garanciju da će osigurati financiranje djelatnika i djela materijalnih troškova. Nadamo se da će bibliokombi biti gotov do proljeća i da ćemo moći obići 40-ak stajališta u županiji. Nadamo se da će ova služba zaživjeti i da će djelatnici ostati trajno zaposleni u našoj knjižnici – dodao je i zahvalio svima na podršci, a osobito gradu Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji.

Nabava vozila za pokretnu knjižnicu je aktivnost u sklopu dvogodišnjeg projekta ‘Potrubi za knjigu’ prijavljenog na poziv Čitanjem do uključivog društva, a financiraju ga bespovratnim sredstvima Europski socijalni fond (85%) i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (15%).

Tvrtka Autobus d.o.o. već je radila ovakva vozila, a Bibliokombi je potpuno opremljen sa svime potrebnim za autonomni rad na terenu, rekao je direktor tvrtke Autobus d.o.o. Robert Vrhovski.

– Riječ je o vozilu 7,5 kubika zapremine, a radi se o marki IVECO Daily. Kapacitet vozila propisuje tri tisuće svezaka što je naravno ovisno o knjigama, jer postoje knjige različitih dimenzija. Vozilo je opremljeno s klima uređajem, s vlastitim agregatom, s napajanjem za potrebn informatičke sustave. Odnosno potpuno opremljeno vozilo za autonomni rad na terenu – rekao je Vrhovski.

Nositelj projekta „Potrubi za knjigu“, vrijednog 2.523.721,56 kuna je Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica, partneri su Virovitičko-podravska županija i Grad Virovitica, a izrađen je uz pomoć VIDRA-e – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Matične razvojne službe Virovitičko-podravske županije.

(www.icv.hr, ib; Foto: I. Barčan)