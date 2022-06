U Šašnatom Polju otvorena novoizgrađena vodoopskrbna mreža kojom su stvoreni preduvjeti za izgradnju vodoopskrbe naselja Križnica

Danas (utorak) je u Šašnatom Polju svečano otvorena novoizgrađena vodoopskrbna mreža Šašnato Polje kojom je osigurana voda za piće iz vodoopskrbnog sustava za to područje.

Izvođač radova vrijednih 3.155.837 kuna (bez PDV-a) bila je tvrtka Bagergrad iz Pitomače. Najveći dio ovog projekta sufinanciraju Hrvatske vode i to u iznosu od 2.524.669 kuna, dok će se ostatak financirati sredstvima Općine Pitomača i tvrtke Vodakom u iznosu od 631.167 kuna.

Na samom početku prisutnima se obratio direktor tvrtke Vodakom Antonio Vidović koji je ukratko rekao nešto o projektu vodopskrbe u ulici Šašnato Polje.

-Prije godinu dana krenuli smo s radovima na izgradnji vodoopskrbnog sustava u ulici Šašnato Polje. Ukupna duljina cjevovoda je šest kilometara, a ukupna investicija je nešto više od tri milijuna kuna. Kroz projekt su bili osigurani i priključci na vodoopskrbnu mrežu što znači da su svi objekti i vlasnici objekata dobili besplatan priključak na vodoopskrbu. U Šašnatom polju ima 30 objekata od kojih je 25 priključeno na javni vodoopskrbni sustav. Izgradnjom vodoopskrbnog sustava Šašnato Polje stvoreni su svi preduvjeti za izgradnju vodoopskrbe naselja Križnica, a već u ovoj godini se nadamo raspisivanju natječaja, odabiru izvođača i početku samih radova prema naselju Križnica – rekao je Vidović.

Dakle, riječ je o projektu koji se provodi u dvije faze, od kojih je prva faza Šašnato Polje završena, a druga faza radova je za prekodravsko naselje Križnica u duljini od oko 12 kilometara. Prisutnima se obratio i načelnik općine Pitomača Željko Grgačić te istaknuo kako se nastavkom projekta i vodoopskrbe na Križnici završava kompletna vodovodna mreža na području cijele općine Pitomača.

-Ovo je projekt koji je završen, ali opet ima svoju težinu, pa tako nakon ovoga vučemo vodoopskrbu Šašnato Polje prema Križnici. To je jedan malo zahtjevniji projekt, investicija vrijedna oko 11 milijuna kuna. Nastavak ovog projekta je dakle Križnica i vodovod na Križnici te time završavamo kompletnu vodovodnu mrežu na području cijele općine Pitomača – rekao je načelnik Grgačić te dodao kako općina Pitomača ove godine ima 350 milijuna kuna vrijedne investicije što je za jednu općinu zaista velika brojka.

Da je ovo zaista velik doprinos za općinu Pitomača i Virovitičko-podravsku županiju istaknuo je i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

-Danas smo na otvorenju projekta vodoopskrbe Šašnato Polje i sigurno da je to veliki doprinos vodoopskrbe i odvodnje na području općine Pitomača. Novih šest kilometara vodoopskrbe, novih 25 korisnika koji su se priključili besplatno. Vjerujem da takvi projekti podižu standard ljudi na području općine Pitomača i zahvaljujem na velikoj suradnji s Hrvatskim vodama. Znamo da zajedno u suradnji s njima provodimo i tri velike aglomeracije na području županije, a to su aglomeracija Virovitica koja je završena, te aglomeracija Pitomača i Slatina koje su u tijeku. To je više od 700 milijuna kuna i to su projekti koji sigurno doprinose i razvoju, ali i standardu svih žitelja Virovitičko-podravske županije – rekao je župan Andrović.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je kako je do sada u posljednjih nekoliko godina na području općine Pitomača izgrađeno 25 kilometara novih vodoopskrbnih cijevi te da je iznimno važno da se građani priključuju na javni vodoopskrbni sustav koji u sebi nosi sigurnost kvalitete.

-Razvoj ovakvih projekata vodoopskrbe je prije svega da se naši građani priključuju na javne vodoopskrbne sustave koji u sebi nose sigurnost kvalitete i praktično da nema problema da usred korištenja neadekvatnih izvora vodoopskrbe dođe do bilo kakve ugroze za zdravlje. Na području općine Pitomača, u posljednjih nekoliko godina, izgrađeno je 25 kilometara novih vodoopskrbnih cjevovoda, priključilo se nedje 450 novih korisnika, a ako to pomnožimo s prosječno tri člana u domaćinstvu, znači da je više od tisuću ljudi dobilo pristup javnom vodoopskrbnom sustavu. Posebno je važno da je na razini općine Pitomača iznimno visok postotak mogućnosti priključenja na javni sustav, a koji iznosi gotovo 99 posto – rekao je Đuroković.

Ovom prigodom spomenuo je i Aglomeraciju Pitomača koja je u punom jeku…

-Isto tako na području općine Pitomača radimo i aglomeraciju u vrijednosti više od 200 milijuna kuna. Posebno je važno naglasiti da je ovaj projekt unutar dodijeljenih sredstava i neće biti nikakvih prekoračenja, te ćemo time omogućiti da se krajem 2023. godine u konačnosti izgradi i ukupni sustav odvodnje na području općine Pitomača. Tu je riječ o 65 kilometara kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Upravo se čeka pravomoćnost građevinske dozvole za gradnju uređaja tako da sve ide svojim tempom. Isto tako ukupna Virovitičko-podravska županija ima na raspolaganju velika sredstava što se tiče aglomeracije. Tako je u Virovitici aglomeracija završena, dok je u Pitomači i Slatini još u tijeku. Time ćemo imati tri nova uređaja i riješiti i zbrinuti otpadne vode za više od 50 tisuća ljudi s ovoga područja. Biti će čistiji pritoci rijeke Drave i sama rijeka Drava čime štitimo dugoročno naše vode – dodao je.

Riječi zadovoljstva s prisutnima je podijelio i saborski zastupnik Josip Đakić.

-Uz Aglomeraciju Pitomača koja je zasigurno projekt stoljeća, vodoopskba u Šašnatom Polju jednako je važna. S time je glavni cjevovod došao do naše rijeke Drave čime se očekuje nastavak izgradnje vodoopskrbe za naselje Križnica. Hrvatske vode imaju direktora koji prepoznaje projekte, prepoznaje kako županijsku, tako i lokalnu samoupravu, a i nas koji se danonoćno brinemo kako bi završili posao na dobrobit građana te kako bi svi imali zdravu, čistu i pitku vodu. Pred nama je završetak alomeracijskog sustava i završetak izgradnje vodoopskrbe na Križnici i tada će biti stopostotna pokrivenost općine Pitomača, ali jednako tako i županije koja je u visokoj fazi opskrbljenosti vodoopskrbom – rekao je Đakić.

Na otvorenju, između ostalih, nazočili su i Voditelj sektora korištenja voda Đino Zmijarević, zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, zamjenik načelnika općine Pitomača Marin Aragović te direktor tvrtke Virkom Damir Marenić.

Nakon otvaranja vodoopskrbe u Šašnatom Polju svi prisutni uputili su se u obilazak Aglomeracije Pitomača koja svakim danom sve više napreduje. Podsjetimo, svrha projekta je povećavanje priključenosti na sustav odvodnje i stupnjeva pročišćavanja otpadnih voda na područjima s razvijenim vodoopskrbnim sustavima, povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe, te povećanje pokrivenosti područja uslugama odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Pitomača. Konačnom realizacijom projekta omogućit će se priključak za 1.650 kućanstava na sustav vodoopskrbe i 2.068 priprema za priključke na sustav odvodnje.

