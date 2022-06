VIDOVO 2022. Limena glazba Pitomača proslavila 100 godina osnutka i djelovanja

U sklopu proslave Dana općine Pitomača Limena Glazba Pitomača proslavila je 100 godina osnutka i djelovanja. Svečano obilježavanje jubileja započelo je povorkom kroz Pitomaču uz prigodnu koračnicu, a uz domaćine obilježavanju su prisustvovali i Limena glazba DVD-a Virje, Puhački orkestar DVD-a Đurđevac te Gradska glazba Virovitica.

Isto tako, održana je i svečana sjednica Limene glazbe na kojoj su prisustvovali i saborski zastupnici Vesna Bedeković i Josip Đakić, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović i predsjednik Općinskog vijeća Rikard Bakan.

– Malo po malo i prošlo je sto godina. Limena glazba je osnovana 1922. godine kao sekcija Hrvatskog sokola i od tada neprekidno radi. Bilo je u i školovanih glazbenika, ali i seljaka koji su počeli svirati jer Hrvatski sokol je bio opći kulturni pokret koji je imao više sekcija. Pitomača je poznata kao sredina gdje glazba ima svoj dom i prvi puhači odnosno fanfare, kako su se onda zvali, su bili iz poznate pitomačke obitelji Kos. To je amaterski posao, ali ljubav prema muzici traje iz generacije u generaciju. Moram istaknuti da poslije drugog svjetskog rata 1951. godine je osnovan puhački pionirski orkestar gdje je bilo oko 35 pionira odnosno školske djece koja su jako puno uvježbala za godinu dana te su nastupali po okolnim školama, a već sljedeće godine kreću na turneju na naš Jadran i to je bio prvi susret djece s morem jer nikad do tada nisu bili. Sada nas više toliko ni nema, mladi odlaze na školovanje, za poslom i tako. Žilavi smo, doživjeli smo 100 godina i nadamo se da ćemo još dugo uspjeti djelovati – rekao je predsjednik Tomislav Mlinjarić.

Nakon održane svečane sjednice, domaćini i gosti su na Trgu kralja Tomislava održali prigodan mini koncert te je svaki od njih izveo tri kompozicije po vlastitom izboru.

Pitomačka Limena glazba tradicionalno svira budnice po mjestu za Praznik rada, Dan državnosti i Vidovo, a isto tako priređuje samostalne koncerte za Dane općine Pitomača te zajednički nastupa s HPGD Sloga na prigodnim božićnim i uskrsnim koncertima.

Također, Limenoj glazbi Pitomača dodijeljeno je javno priznanje odnosno Srebrna plaketa „Grb općine Pitomača” za trajni doprinos i iznimna postignuća organiziranog rada u oblasti glazbe kroz 100 godina postojanja.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan, Foto Begović)