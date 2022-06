VIDOVO 2022. Zbog snimanja filma Tjedan otvorenih vrata u Kući Petra Preradovića u Grabrovnici produžuje se do 21. lipnja

U Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici povodom proslave Dana općine Pitomača Tjedan otvorenih vrata centra trebao se je održati od 13. do 17. lipnja, no, zbog snimanja dokumentarnog filma povodom 150. godišnjice smrti Petra Preradovića, Kuća biti zatvorena za posjetitelje od 14. do 16. lipnja.

Zbog nemogućnosti posjeta u navedenim datumima Tjedan otvorenih vrata produžuje se do 21. lipnja.

– Ovim putem vas pozivamo da nas posjetite i uživate u čarima Petra Preradovića i njegove kuće – poručuju iz Interpretacijskog centra.

