Virovitičko-podravska županija poslala humanitarnu pomoć Ukrajini odnosno Hmeljnickoj oblasnoj državnoj administraciji

Virovitičko-podravska županija, stanovnicima Ukrajine – Hmeljnicke oblasne državne administracije s kojom ima potpisan Sporazum o suradnji iz 2012. godine, šalje humanitarnu pomoć u vrijednosti oko 50.000 kuna.

-One prioritetne potrepštine, koje su nas tražili iz Hmeljnicke oblasne državne administracije, a to su – lijekovi, medicinske potrepštine, voda, mlijeko, dječja hrana, prehrambeni proizvodi… smo prikupili i to danas putuje u Ukrajinu – kazao je načelnik Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije Marijo Klement.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i ovim putem je uputio podršku stanovnicima Ukrajine i Hmeljnicke oblasne državne administracije.

-Duboko razumijemo patnju ukrajinskog naroda i njegovu težnju za životom u slobodnoj i neovisnoj državi jer smo i sami, u ne tako davnoj prošlosti proživljavali iste ratne strahote i bili izloženi brutalnoj ratnoj agresiji. Iskreno se nadam da još uvijek postoji dovoljno dobre volje da razum prevlada nad bezumljem rata kako bi prestali svi ratni sukobi i bio uspostavljen trajan i pravedan mir u Ukrajini, bez novih ratnih sukoba i ljudskih žrtava.

