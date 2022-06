Zvonko Kožnjak – Paja o svom životnom putu: Od sportaša i glazbenika, do pukovnika, direktora i gradonačelnika

Zvonko Kožnjak – Paja iz virovitičkog prigradskog naselja Milanovac uistinu može napisati bogat životopis. Od školarca koji je volio glazbu i sport i bio samo jedan od mnogih takvih, kroz život se ostvario kao izraziti domoljub, zapovjednik Hrvatske vojske, potom pukovnik, gradonačelnik Virovitice, direktor tvrtki i na koncu savjetnik uprave.

– U svojih 60 godina života toliko mi se toga izmiješalo i dogodilo da se ponekad sam sebi čudim kako se uopće sjećam tolikih detalja, ali sjećam ih se, pogotovo onih dobrih – rekao nam je Zvonko Kožnjak koji nas je ugostio u prostorijama tvrtke HEP-Plin u kojoj radi kao savjetnik uprave.

– Moje aktivnosti počinju tamo početkom sedamdesetih kada sam kao mali školarac zavolio, a što drugo nego nogomet, pa sam počeo trenirati za NK TVIN, na terenu „iza rukometne tribine“. S obzirom da me zanimao i karate, obukao sam i kimono, a tih sedamdesetih godina zbog maga borilačkih vještina i glumca Brucea Leea, taj sport je uistinu bio popularan i u manjim sredinama poput Virovitice. No mislim da mi je nogomet ipak bio draži pa sam nakon osnivanja NK Milanovac došao u taj moj domicilni klub i hrabro stao pred vratnicu ne bih li kao golman što bolje spriječio da se napuni protivničkim pogodcima. E sad, tih sedamdesetih, kao i osamdesetih javio se još jedan trend, a to je nastanak mnogih glazbenih sastava pa ni tom nisam mogao odoljeti – prisjetio se Zvonko koji je zajedno sa svojim, sada nažalost pokojnim, bratom Ivom Kožnjakom žario i palio u nekad popularnoj lokalnoj grupi „More“.

– Bila su to lijepa i opuštena vremena. Moj brat je već svirao sa Draganom Dečakom i Petrom Kerešom-Štrangom, a zvali su se „More More More“. Zvali su me kao klinca u band da sviram bas gitaru i prozvali smo se jednostavno „More“. Nakon odlaska Dragana iz sastava ostala nas je trojka, ali to je bilo dovoljno. U sastavu sam svirao do 1990. odnosno početka rata, ali to ne znači da grupa nije nakon rata djelovala. Temelj sastava bio je moj brat Iva, a svirali su tu još i, sada nažalost pokojni, Darko Taušan i Ivan Predrijevac-Grinto te na sreću još uvijek živ i zdrav Tihomir Puškarić – Puška i Alojz Lach. Uvijek se rado sjetim tog sastava, tih ljudi i tih vremena, lijepo je bilo – napomenuo je, a mi smo po njegovom pogledu zaključili da sada slijedi svjedočenje o najvažnijem razdoblju za Hrvatsku, borbi za samostalnost i neovisnost.

– Nekako me glazba i uvela u početna zbivanja jer je bila vrlo bitna. Sjetimo se da se nacionalni duh počeo oglašavati upravo s glazbom i pisanom riječi. No to nije bilo dovoljno pa sam odmah nastavio dalje. U prosincu 1989. učlanio sam se u HDZ i na inicijalnom sastanku koji se održao u prostorijama Izviđakog odreda Virovitica koji je djelovao na čelu sa Željkom Obadićem, upoznao sam Vinka Belobrka i Đuru Dečaka. Poslije sam postao predsjednik ogranka HDZ-a u Milanovcu. Znamo da je tada bilo pritisaka i prijetnji od srpske strane, tako da su bile normalne i naše reakcije, od naoružavanja, pa do ratnih akcija. O tome bi se moglo puno toga reći, ali ja ću, iako sam sudjelovao u svim predratnim i ratnim zbivanjima, skratiti svoju priču koliko god mogu. Drago mi je da sam dao svoj obol u Domovinskom ratu i kao vojnik i kao zapovjednik, prvo 1. pb 127. brigade HV, potom zapovjednik 136. DP Slatina. S obzirom da sam ozbiljno shvatio dužnosti zapovjednika i časnika, također sam se i školovao te završio Časničku školu, Zapovjedno-stožernu školu, Školu stranih jezika, Vojno-diplomatsku školu i Fakultet za fizičku kulturu HVU „Petar Zrinski“ u Zagrebu – napomenuo je ovaj uistinu svestran čovjek koji je svoje mnogobrojne aktivnosti nastavio obnašati i u miru.

– Nakon rata, a na molbu tadašnjeg direktora Tvina Ivana Slamića pozvan sam u to poduzeće gdje sam izvjesno vrijeme obnašao dužnost njegovog zamjenika i nakon 5 godina tog posla prešao sam na mjesto direktora Flore Vtc, na kojemu sam proveo godinu dana jer sam 2005. godine preuzeo dužnost gradonačelnika grada Virovitice što mi je bila i ostala osobita čast i zadovoljstvo. O tome kakav sam gradonačelnik bio, neka kažu žitelji ovog grada, ali mislim da sam u svom mandatu napravio i pokrenuo dosta dobrih projekata. Nakon dolaska tadašnjeg ministra Ivice Kirina na mjesto gradonačelnika, prešao sam u tadašnju tvrtku Plin VTC gdje sam obnašao dužnost direktora sve do 2020. godine kada je tvrtka prešla u vlasništvo HEP-Plina Osijek, a ja sam preuzeo dužnost savjetnika Uprave – ispričao nam je svoj dugi put ispisan mnogim funkcijama Zvonko Kožnjak koji ni dan danas nije zaboravio na ono što najviše voli, branitelje, glazbu i sport.

– Ne sviram više ni u jednom sastavu, nekad malo zasviram gitaru, sam za sebe ili unutar Češke besede VPŽ na čijem je vodstvu moja supruga Jasna. Unazad desetak godina više uspjeha u glazbi imao je moj sin Tomislav koji je imao svoj glazbeni sastav i koji me „prešišao“ u tome. Kćer Dorotea više voli učenje, a sada je na prvoj godini Medicinskog fakulteta. Tomislav radi u Gradskoj upravi u Virovitici. Više vremena ipak provodim uz sport i naravno branitelje. Volim igrati tenis, ali prvi mi je ipak nogomet. Predsjednik sam kluba NK Milanovac, ali u neku ruku i „Katica za sve“ u tom klubu, jer tu puno treba raditi. Trenutno se natječemo u 2. Županijskoj nogometnoj ligi koja je dosta dobra. Sada nam trebaju stići još neki igrači pa tko zna, možda odemo i rang više, no to nije bitno. Važno je dobro odigrati utakmicu, neovisno u kojoj ligi igraš. Jedna od vrlina ili mana mi je srčanost, jer ipak, igrao sam nogomet i bio navijač. Tad možda padnu i neke grube riječi, ali sve je to u žaru borbe i u okviru te sportske priče, tako je svugdje – rekao nam je Paja.

Ovog svestranog Milanovčanina mnogi poznaju i po aktivnom vjerničkom zalaganju, kao promicatelja ekumenizma i vjerničkog dijaloga. Zna ga se vidjeti i s gitarom u ruci, kako animira molitvu i duhovnu glazbu. Mi ga znamo i kao redovnog pratitelja i komentatora igre svojih Milanovčana, ali i onog koji se najviše veseli uspjesima tog svog kluba, no još ga više raduju druženja sa svojim ratnim kolegama – hrvatskim braniteljima.

– Odmah iza rata osnovali smo našu braniteljsku udrugu Klub „Sokol“ Milanovac, a dužnost predsjednika tog vrijednog kluba obnašam od samih početaka. Osim toga predsjednik sam i Koordinacije udruga hrvatskih branitelja Virovitica i Županijskog odbora Zajednice branitelja HDZ-a Gojko Šušak, a sve sa zajedničkim ciljem – brigom o svim našim članovima, ali i sjećanjem na ponosne dane, pobjede i naše prijatelje koji su u ratu izgubili život, a također i one koji su nakon rata umrli. Nažalost, sve nas je manje, ali do zadnjega će sjećanje na sve to ostati živo. U svakom slučaju, tih se stvari treba sjećati, ali isto tako i nastaviti živjeti punim plućima koliko je to god u našoj mogućnosti. Ja se trudim to slijediti, ali isto tako preporučujem i drugima, posebno svojim kolegama koji su zagazili u treću životnu dob koja, po mom mišljenju, može biti isto tako lijepa i zanimljiva kao i mlađe doba – poručio je svojim kolegama i vršnjacima Zvonko Kožnjak.

(www.icv.hr, bs)