Bazen GDCK-a Osijek u Orahovici bit će dostupan za građane, ali pod određenim uvjetima

Poznato je kako je Orahovica ove godine ostala bez sezona kupanja na Jezeru, a meteorolozi već sada najavljuju još veći toplinski val pa je pred građanima ovog područja uistinu izazovno razdoblje. No suradnja Grada Orahovice i Gradskog društva Crvenog križa Osijek donijelo je rješenje za osvježenje. Naime, GDCK Osijek omogućit će građanima kupanje u svom bazenu u sklopu Centra za edukaciju Merkur uz određene uvjete i termine.

– Budući da je bazen Centra zatvorenog tipa i namijenjen je isključivo grupama članova Crvenog križa koji borave u Centru, termini su tijekom sezone uglavnom popunjeni i za nas predstavlja veliki izazov otvoriti bazen za građanstvo. No, kako imamo odličnu suradnju s Gradom Orahovicom te razumijevajući potrebe građana koji zbog radova na jezeru nemaju mjesto gdje bi se osvježili, a sukladno našem rasporedu, uspjeli smo osigurati dva termina tjedno za kupanje za građane i to ponedjeljkom i četvrtkom od 17 do 19 sati i to po datumima 18., 21., 25. i 28. srpnja, te 1., 4., 8. i 11. kolovoza. Cijena korištenja bazena po terminu je 20 kuna po osobi uz uvjet da je osoba član Crvenog križa. Poseban uvjet, s obzirom da je bazen manje veličine, je da po terminu na kupanju može biti maksimalno 30 osoba te je za potrebe korištenja potrebna telefonska najava voditeljici Centra Marleni Brstilo-Čičković na mobitel 098/329-146. Maloljetne osobe na bazen ne mogu bez pratnje punoljetne osobe, a pri svakom dolasku potrebno je predočiti člansku iskaznicu Crvenog križa ili iskaznicu dobrovoljnog darivatelja krvi– kaže predsjednica GDCK Osijek Martina Hećimović.

Članstvo u Crveni križ građani mogu uplatiti u Gradskom društvu u Orahovici uz uistinu simbolične cijene.

– Cijena članstva u Crveni križ je 6 kuna godišnje za osobe do 30 godina, te za sve osobe preko 30 godina 12 kuna. Svi građani mogu se javiti nama, učlaniti se, dobiti iskaznicu i mogu na kupanje– kaže stručni suradnik GDCK-a Orahovica Željko Kiš.

(www.icv.hr, vg)