Dijabetes Klub Tip 1: U Virovitici snimljen video u sklopu kapanje „20 000 plavih balona“

U nedjelju je u centru Virovitice održan skup u sklopu kapanje „20 000 plavih balona“ s ciljem podizanja svijesti o dijabetesu tipa 1, a kojemu je domaćin bila virovitička udruga Dijabetes Klub Tip 1. Tim povodom okupilo se 50-ak ljudi kojima je glavni cilj bio dočarati kako žive oboljeli od dijabetesa tipa 1 kojih u Hrvatskoj ima više od 20 tisuća te kroz balansiranje balona pokazati kako je to svakodnevno se nositi s dijabetesom.

Inicijativa „20 000 plavih balona“ pokrenuta je prošle godine uz snimanje raznih videozapisa ljudi koji balansiraju plavim balonima. Balonima su balansirali oboljeli od dijabetesa, njihovi roditelji, prijatelji i oni najbliži, a čak i poznate ličnosti poput Domagoja Duvnjaka. Inicijativa se osim u Hrvatskoj, proširila i po drugim državama.

Sandro Baričević, profesor iz inicijative Plavi baloni 2.0, istaknuo je kako ove godine imaju u planu putem skupova, druženja i snimanja videozapisa, kroz gradove diljem Hrvatske prenijeti poruku 20 000 plavih balona.

– Ove godine nam je kreativna ideja bila da se baloni vide s neba gdje je uključeno 36 udruga osoba s dijabetesom tipa 1 koji pružaju potporu jedni drugima, ali i njihovi najbliži njima samima. U prvom krugu kao pripremu za kampanju, koja traje od rujna do 14. studenog, kada je svjetski dan dijabetesa, snimamo videozapise i balansiranje balona dronovima u najvećim Hrvatskim gradovima, ali se plan gradova proširio pa sada snimamo ukupno 15 gradova u Hrvatskoj i prekrasna Virovitica nam je svakako bila u planu. 20 000 plavih balona je poruka koja dolazi izravno od Medtronica gdje se kroz kreativno rješenje balansiranje plavog balona zapravo dočarao osjećaj koji osoba koja živi s dijabetesom ima svakodnevno i gdje svakodnevno šećer u krvi bi trebao biti u rasponu koji je poželjan i koji je najbolji za kvalitetu života – rekao je S. Baričević te zahvalio virovitičkoj udruzi, koja je, kaže, jedna od najbolje organiziranih udruga osoba s dijabetesom u Hrvatskoj, na gostoprimstvu i suradnji, kao i ICV-u koji je volonterski odradio snimanje s dronom.

Baloni s neba vidjet će se kroz snimke dronova. Kroz seriju atraktivnih snimki želi se dočarati podrška oboljelima od dijabetesa tipa 1 i predstaviti tehnologija koja sve više pomaže oboljelima od dijabetesa tipa 1, a to je tehnologija poput Medtronic inzulinske pumpe. Prije glavnog projekta u studenome koji je najavila inicijativa „20 000 plavih balona“, puštat će se videozapisi postepeno iz grada u grad kako se budu aktivirali. Videozapisi su se proširili po svim društvenim mrežama i web stranicama i za sada je skupljeno 107 videozapisa u trajanju od 10 ili 15 sekundi što čini gotovo 40 minuta neprekinutog videozapisa.

Balansiranje plavih balona krenulo je prošle godine, a od početka je u inicijativu uključena virovitička udruga, no sada je njihovo sudjelovanje i uključenost dobilo novu razinu, o čemu je govorila tajnica udruge Dijabetes Klub Tip 1 Danijela Crvenka.

– Do suradnje je došlo zapravo prošle godine gdje smo krenuli s balansiranjem plavih balona još od doma. Tako smo u početku balansirali samo unutar obitelji ili nekog užeg kruga prijatelja. Nakon toga smo sudjelovali na jednom grupnom snimanju, a ove godine pozvali su nas da se još malo više uključimo – objašnjava Danijela C. kako je došlo do suradnje. Pritom ističe kako se bave isključivo dijabetesom tipa 1, zbog čega je i pokrenuta ova kampanja, kako bi se istaknula razlika između dijabetesa tipa 1 i tipa 2.

– Imamo jako dobru edukacijsku i psihološku podlogu u samoj udruzi i puno mladih ljudi. Tu su razne edukacije, putovanja i druženja jer upravo to treba jednoj osobi oboljeloj od dijabetesa tipa 1 ili njegovim roditeljima – ističe Danijela nestrpljivo iščekujući vidjeti „balansiranje iz Virovitice“ koje će kroz neko vrijeme biti objavljeno.

