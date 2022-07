I druga večer ovogodišnje Svirke u Palači oduševila posjetitelje

Nakon jučerašnjih (petak) nastupa Them Moose Rusha i Željke Veverec, odnosno Je Veuxa, drugog dana ovogodišnjeg izdanja Svirke u Palači publiku su zabavljali The Strange, bend koji čine članovi Bambi Molestersa, My Buddy Moose-a i Chris Eckman, frontman američkog benda The Walkabouts, te Mark Mrakovčić.

Dobra zabava nije izostala niti večeras, a za sve to zaslužni su Turistička zajednica grada Virovitice, ViKA – Virovitička kulturna alternativa, Klub mladih Virovitica i Savjet mladih Virovitica kao i odlični izvođači.

– Drago mi je da je naša Svirka u Palači postala tradicionalna manifestacija budući da je ovo njezino peto izdanje, a isto tako bila je i zamišljena prije pet godina. Moram reći da ju organiziramo izuzetno uspješno, trudili smo se ponuditi drugačiji alternativni zvuk u odnosu na proslavu Rokova, nešto gdje će mladi kreirati program i zbilja smo ponosni – istaknula je Katarina Đurđević, direktorica TZ Virovitica.

Kako je bilo večeras na svirci pod zvijezdama pogledajte u našoj fotogaleriji.

