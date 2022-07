Kako najpametnije spakirati kofer, i ponijeti samo bitno? Isprobaj pravilo 5 : 4 : 3 : 2 : 1

Pakiranje se možda čini jednostavnim, ali može biti i prava umjetnost koju putnici nauče na teži način, nako tisuća kilometara proputovanih s preteškim i loše spakiranim koferom. Učiniti to strateški može činiti razliku između odmora punog napornog nošenja kofera i/ili kupovanja putem stvarno potrebnih stvari, a koje nedostaju i pojednostavljenog odmora sa svime potrebnim nadohvat ruke, piše miss7.

Najvažnije kod pakiranja kofera

Zašto se pakiranje uvijek čini težim poslom nego što treba? To može biti dosadan zadatak sam po sebi, naravno, ali puno stresa oko pakiranja vjerojatno proizlazi iz tjeskobe da ne znaš što će ti trebati kada stigneš tamo gdje ideš. Što ako cijelo vrijeme pada kiša? Što ako ti se prtljaga izgubi? Evo našeg prečaca za pakiranje na pravi način.

Misli veliko, a zatim sreži

Skupi na hrpu sve odjevne predmete za koje misliš da će ti trebati, a zatim polovicu – vrati u ormar. Odaberi odjeću u istoj obitelji boja, spakiraj više gornjih nego donjih dijelova. Za petodnevno putovanje upotrijebi pravilo 5, 4, 3, 2, 1: pet kompleta čarapa i donjeg rublja, četiri gornja dijela, tri donja dijela, dva para cipela i jedan dodatak (šešir, kapa).

Na vrh stavi odjeću koju ćeš prvo trebati

To može biti bilo što, od haljine do kupaćeg kostima ili pidžame, ovisno o tome kamo ideš, u koje vrijeme stižeš i kakav je plan kad tamo stigneš.

Manje predmete uguraj u kuteve kako bi iskoristila prostor

Potraži kutke koje možeš ispuniti manjim predmetima, poput grudnjaka i čarapa. Savjet: napuni košarice grudnjaka smotanim čarapama kako bi zadržala oblik grudnjaka.

Pakiranje kofera za put

Tjeskoba oko smišljanja što spakirati (i kako da sve stane) može malo umanjiti veselje prije putovanja. Bez obzira jesi li netko tko se počinje pakirati tjedan dana unaprijed ili čekaš do posljednjeg trenutka, ovi trikovi će osigurati da se tvoja omiljena haljina ne izgužva i da imaš dovoljno mjesta za suvenire. Evo kako se pakirati brže, pametnije i bez stresa.

Što smotati, a što presaviti

Korištenje ove tehnike pakiranja je najučinkovitiji način da stvari staviš u kovčeg – da sve stane i da se ne izgužva. Smotaj mekše odjevne predmete, a krutije presavij. Donje rublje, majice kratkih rukava, traperice, pamučne hlače i pletenina neće se zgužvati ako se čvrsto smotaju u valjak. Tvrđe tkanine, poput uštirkanih pamučnih košulja, blejzera, elegantnih hlača i suknji, treba složiti pažljivo presavijajući.

Odaberi tkanine pogodne za putovanja

Ako možeš, biraj pletivo, vunu i pamuk jer su te tkanine otporne na nabore i svestrane su – naime, neki odjevni predmeti mogu ti poslužiti u više različitih situacija, kako se već pokaže potreba. Na primjer, hlačice za jogu koje mogu biti i pidžama. Čak i kada se ove tkanine zgužvaju, nabori će se izravnati kada ih objesiš. Tkanine (poput lana, viskoze ili pamučnog kepera) sklonije su gužvanju.

Pažljivo rasporedi odjeću

Svoje mekše, smotane predmete prve stavi u kovčeg, na dbo. Slijedi presavijena odjeća: za srednji sloj počni s najdužim predmetima, poput suknji i hlača. Složi odjevne predmete jedan na drugi, izmjenjujući položaj presavijenih krajeva. Položi ih uzdužno unutar kovčega. (Time se štedi prostor jer se debeli presavijeni dijelovi neće slagati jedan na drugi.) Zatim položi kraće komade odjeće pazeći da ne gužvaš okovratnike na predmetima poput košulja i sakoa.

Pokrij svaki sloj čistom plastičnom vrećom

Zbog skliske površine plastične vrećice odjeća neće biti čvrsto stiještena na jednom mjestu da bi se stvorili nabori, već lagano klizi. Stavi vrećicu između svakog sloja odjeće. Dodatna korist: kako bi lako došla do određenog sloja, jednostavno povuci krajeve vrećice prema gore s obje strane. Još jedna korist, kasnije vrećicu možeš koristiti za prljavo rublje.

Uzmi dodatnu torbu za suvenire

Poželjet ćeš kupovati pa ponesi sklopivu torbu ili ruksak. Neće zauzeti puno mjesta na putu do odredišta (složi se u malu torbicu!) i možeš ga napuniti (gotovo) svime što kupiš na putovanju.

Pakiranje kofera za avion

Pakiranje za let može biti izazov zbog sve manje prostora u pretincima iznad glave i prostora općenito. Sastavili smo popis savjeta ne samo za pakiranje za let, već i za to da tvoja ručna prtljaga bude kompaktna i lagana. Uostalom, tko želi plaćati dodatne naknade za prtljagu kada se to može izbjeći unoseći je u kabinu? Pomoći ćemo ti da naučiš učinkovito se spakirati i istovremeno uštedjeti svoj dragocjeni budžet za putovanje.

Kupi mali, lagan kofer

Počasti se. Nabavi zabavnu boju, nešto što ćeš voljeti, jer je često to jedina prtljaga koju možeš ponijeti. Provjerite zadovoljava li kofer koji odabereš zadane dimenzije aviokompanije kako bi lako stao u pretinac iznad sjedala. Iako može postojati centimetar, dva razlike od kompanije do kompanije računa se da je standardna veličina ručne prtljage je 56 x 36 x 23 cm, što uključuje ručku i kotače. Ova velikina osigurava da će torma stati u pretinac iznad sjedala.

Nemoj pakirati dodatke

Ne treba ti ta dodatna jakna; imaš jaknu na sebi. Da, bit će dovoljno toplo. Još uvijek ne misliš tako? Tada obuci drugu jaknu, a laganu ostavi kod kuće. Ako želiš maksimalno iskoristiti prostor u ručnoj prtljagi, vjerojatno ne možeš ponijeti oboje. U prosječnu ručnu prtljagu od 8 kg stane otprilike dva para traperica, tri veste, dvije haljine i pet košulja.

Preskoči toaletne potrepštine

Ako odsjedaš negdje gdje ćeš dobiti sve potrebno za higijenu: šampon, regenerator, sapun i sredstvo za pranje lica, trebala bi izbjeći nošenje istog. Ostavi taj prostor u koferu za nešto drugo.

Drži tekućine na dohvat ruke

Toaletne potrepštine uvijek treba staviti na vrh kovčega u prozirnoj torbi jer nikad ne znaš kada će kontrola na aerodromu biti zainteresirana pogledati u prtljagu.

Koje stvari nikada ne bi trebala pakirati u svoj kofer?

Smjernice ovise o tome predaješ li prtljagu ili ne. U predanu prtljagu nemoj pakirati stvari za koje ne želiš ni pomisliti da bi ih mogla izgubiti (dragocjenosti poput finog nakita ili skupog fotoaparata) ili sentimentalnih predmeta (stare obiteljske fotografije za koje nemaš druge kopije).

Sigurnost bi također trebala diktirati što ćeš ponijeti. Postoji popis predmeta koji su zabranjeni u ručnoj i predanoj prtljazi. Dok određeni predmeti, poput zapaljivih tekućina i gelova, nisu dopušteni ni u jednom slučaju, drugi su dopušteni u jednom, ali ne i u drugom. Jednokratni upaljač možeš spakirati u svoju ručnu torbu, na primjer, ali ne u predanu prtljagu.

