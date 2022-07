KINO PARK Ovog vikenda pogledajte akcijsku avanturu “Thor: Ljubav i grom” te animirani “Malci 2: Kako je Gru postao Gru”

Ovoga vikenda u virovitičkom kinu PARK pogledajte dvije nove projekcije. U subotu 9. srpnja u 19 sati, možete pogledati akcijsku avanturu “Thor: Ljubav i grom”.



Izvorno ime: Thor: Love and Thunder

Redatelj: Taika Waititi

Žanr: akcija, avantura

Uloge: hris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Taika Waititi

Trajanje filma: 119 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Thorovo umirovljenje prekida galaktički ubojica poznat kao Gorr the God Butcher (Christian Bale), koji traži istrebljenje bogova. Thor će morati tražiti pomoć kraljice Valkyrie, Korga i bivše djevojke Jane Foster, koja – na Thorovo iznenađenje – neobjašnjivo upravlja njegovim čarobnim maljem, Mjolnirom, jednako kao i on sam. Zajedno se upuštaju u nepoznatu avanturu kako bi otkrili razloge Gorrove osvete i zaustave ga prije nego što bude prekasno.

A u nedjelju, 10. srpnja u 17 sati, pogledajte animirani film “Malci 2: Kako je Gru postao Gru”.



Izvorno ime: Minions: The Rise of Gru

Redatelj: Kyle Balda

Žanr: animirani

Uloge:

Trajanje filma: 87 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Ovog ljeta, mali žuta bića Malci, vraćaju se u kina! U drugom nastavku pratimo 12 godišnjeg Grua koji je na tragu da postane najveći zlikovac svih vremena a na tom putu svesrdno mu pomažu mali žuti prijatelji u drugom nastavku Malaca pod nazivom Malci 2: Kako je Gru postao Gru. Sredinom 70-tih godina prošlog stoljeća 12 godišnji Gru odrasta u predgrađu i mašta o svojoj zločinačkoj karijeri. Kao veliki ljubitelj superzle supergrupe Evil 6 ima plan kako da im se pridruži. Zajedno sa svojim vjernim Malcima te prinovom, Ottom malcem s zubnom protezom, gradi svoj prvi brlog i završavaju svoj prvi zločinački zadatak. Pristupanje Evil 6 grupi ne prolazi bez problema i Gru ubrzo postaje njihov glavni neprijatelj. Malci 2: Kako je Gru postao Gru, isto kao i prvi dio, obiluje humorom, referencama na popularnu pop kulturu, muzikom, akcijom i ……Malcima. Kreativni tim iz prvog nastavka Malaca ponovno se okupio i na snimanju novog nastavka.

(www.icv.hr, Kino Park)