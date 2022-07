Kino Park: Ovog vikenda pogledajte “Arthurovo prokletstvo” i “DC Liga Super-ljubimaca”

DC League of Super-PetsJared Sternanimirani100 min2022SADLjubimce predvodi Supermanov voljeni pas Krypto. Njih su dvojica nerazdvojni prijatelji, koji dijele super-moći i zajedno se bore protiv kriminala u Metropolisu. Kada Supermana i ostatak Lige pravde otmu, Krypto mora uvjeriti ofucanu ekipu iz skloništa za životinje – psa Acea, svinju PB-ja, kornjaču Mertona i vjevericu Chipa – da ovladaju svojim novonastalim moćima i pomognu mu spasiti otete superjunake. Aceu se nikako ne sviđa ideja super-psa – no to će se brzo promijeniti kad upozna Batmana.

(www.icv.hr)