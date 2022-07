Na završnoj konferenciji projekta ”Drava events II” u mađarskom Starinu nazočili župan Igor Andrović i načelnik Berislav Androš

Jučer (petak) je u mađarskom mjestu Starin (Drávasztára) održana završna konferencija INTERREG projekta naziva ”Drava events II”, koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.

Na završnoj konferenciju su, uz domaćine iz Starina, nazočili predstavnik Hrvata u mađarskom parlamentu Jozo Szolga, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i načelnik Općine Sopje Berislav Androš.

– Jučer smo boravili u Starinu povodom završne konferencije našeg zajedničkog projekta putem INTERREG natječaja pod nazivom ”Dravske manifestacije”. Taj je projekt trajao dvadeset i četiri mjeseca i s ovom smo konferencijom došli do njegovog kraja. No, ono što obilježava sam projekt nisu ta dvadeset i četiri mjeseca, nego su to naše dugogodišnje manifestacije putem kojih gajimo i održavamo naše običaje, kulturu i našu tradiciju, a oni će biti nastavljeni i nakon ovog projekta – rekao je načelnik Androš te dodao:

– Već je za iduću godinu najavljeno otvaranje novog INTERREG natječaja, a Općina Sopje će biti spremna za to, zajedno sa našim partnerima iz Mađarske. Za sljedeći natječaj ćemo malo modificirati naše potrebe, međutim onaj fiksni dio će ostati isti, a to su manifestacije koje smo provodili i u prošlom projektu. Ovaj drugi dio se odnosi na izgradnju infrastrukture koja je potrebna da bi taj doživljaj manifestacija bio još potpuniji, da se naši posjetitelji i oni koji nastupanju na našim manifestacijama osjećaju što ugodnije i budu u potpunosti zadovoljni, da sve to bude jedna lijepa slika općine Sopje, ali da bude na ponos cijelog ovoga kraja i naše županije – zaključio je Androš.

Predstavnik Hrvata u mađarskom parlamentu Jozo Szolga i virovitičko-podravski župan Igor Andrović pohvalili su provedeni projekt te istaknuli da će lokalne zajednice s obije strane rijeke Drave imati njihovu potporu u svim nadolazećim projektima.

