Održana sjednica našičkog Gradskog vijeća: “Zeleno svjetlo” za kreditna zaduženja za rekonstrukciju javne rasvjete i izgradnju solarnog postrojenja

U našičkoj gradskoj vijećnici anas je održana redovna 9. sjednica Gradskog vijeća kojom je predsjedavao Krešimir Žagar. Nakon aktualnog sata vijećnici su prionuli rješavanju točaka prema dnevnom redu.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica. Nakon napomene oporbenih vijećnika kako je u Odluci pomalo nejasno da je cijena parkiranja u 3. zoni, odnosno parkirališnom prostoru za kamione, 5 kuna, što je skuplje u odnosu na cijenu u nultoj, te prvoj i drugoj zoni, uslijedila je kraća rasprava i pojašnjenja pročelnice Magdalene Vidaković Gelenčir.

– Riječ o parkirališnom prostoru za teretna vozila i taj je prostor uređen u sklopu projekta uređenja Velikog parka te se na tom prostoru u narednih nekoliko godina sigurno neće naplaćivati parking – rekla je Vidaković-Gelenčir.

Nakon amandmana, kojega je u ime predlagatelja podnio gradonačelnik Krešimir Kašuba, u kojem stoji kako bi se treća zona izuzela iz ove odluke, vijećnici su Odluku prihvatili jednoglasno.

Pred vijećnicima se potom našla Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Našica što je bez veće rasprave jednoglasno i usvojeno. Vijećnici su potom većinom glasova prihvatili prijedlog Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje investicije projekta Rekonstrukcija javne rasvjete grada Našica.

– Ovdje govorimo o kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvoj u iznosu 7,4 milijuna kuna za potrebe sanacije 2.500 rasvjetnih tijela i prelazak na LED tehnologiju, čime bi se na godišnjoj bazi ostvarila ušteda od oko 850 tisuća kuna – rekao je pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Franjo Vladika, a gradonačelnik Krešimir Kašuba dodao kako je ovo uobičajena praksa gotovo svih jedinica lokalne samouprave s jedinstvenim ciljem osjetne uštede na energentima.

Većinom glasova potom je prihvaćena Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Našičkom vodovodu d.o.o. Našice kod Privredne banke Zagreb d.d. i davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza. O čemu se točno radi pojasnio je gradonačelnik Kašuba.

– Ovo zaduživanje je za izgradnju solarnog postrojenja za potrebe precrpnih stanica koje je potrebno kako bi se normalizirao tlak u vodoopskrbnom sustavu, čime bi se ujedno riješila i gotovo stopostotna opskrba pitkom vodom za sva kućanstva na širem našičkom području. Postavljanjem precrpnih stanica bit će povećana i potrošnja električne energije te je solarno postrojenje nužna investicija, ali ujedno će i kompletna usluga biti podignuta na višu razinu i više ne bi trebalo dolaziti do neželjenih prekida u vodoopskrbi – rekao je Kašuba.

Nakon završetka sjednice, istu je rekapitulirao predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Žagar.

– Bila je ovo jedna kratka i konstruktivna sjednica koja je bila ispunjena pitanjima na aktualnom satu i posebno dobra zbog donošenja važnih odluka. Po meni jedna od najvažnijih odluka je ona o zaduživanju ili kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvoj u iznosu 7,4 milijuna što će se vratiti uštedama ulaganjem u javnu rasvjetu, odnosno modernizaciju javne rasvjete u led rasvjetu. Isto tako važna je i ova odluka zaduženja našičkog vodovoda za izgradnju solarnog postrojenja za potrebe precrpnih stanica i time ćemo smanjiti određene troškove – rekao je Žagar.

Završnu riječ o provedenoj sjednici dao je i gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba.

– Drago mi je da su ove važne odluke donesene. Prije svega evo mi smo uspjeli s jednom vrlo povoljnom kamatnom stopom od 0,25 posto HBOR-ovog kredita podići taj kredit za razmjenu rasvjetnih tijela u led rasvjetu kojom ćemo na godišnjoj razini čak 800 tisuća kuna manje plaćati električnu energiju. Osvrnuo bih se i na drugu odluku u zaduženju Našičkog vodovoda za solarno postrojenje gdje uz veliki projekt aglomeracije podižemo kvalitetu usluge. To se ponajviše vidi baš ovih dana kada često dolazi do slabog pritiska vode i moram se ispričati sugrađankama i sugrađanima, a razlog su opsežni radovi koji su u tijeku baš oko aglomeracije. Naime, radi se na zamjenama cijevi koje su stare 60-67 godina i uslijed promjene tlaka i puštanja cijevi nove tehnologije dolazi do pucanja, to je strašno frustrirajuće i stalno sam u kontaktu s direktorom Vodovoda i preko njega s izvođačima radova koji daju sve od sebe da ta usluga bude što kvalitetnija. U nekom budućem periodu s navedenim precrpnim stanicama gdje dovodimo do 99 posto pitku vodu na našem području, a time pojačavamo i režiju električne energije i upravo je to razlog zašto Našički vodovod ide s ovim zaduženjem za izgradnju solarne elektrane kojom će znatno pojeftiniti te troškove – zaključio je Kašuba.

(www.icv.hr, vg)