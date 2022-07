Park prirode Papuk i ovog je ljeta jedna od najtraženijih turističkih lokacija kontinentalne Hrvatske

Park prirode Papuk jedna je od najtraženijih turističkih lokacija kontinentalne Hrvatske. Naime, i ovoga ljeta Park ruši sve rekorde posjećenosti u svim svojim lokalitetima, od Park šume Jankovac pa potom Geo info centra u Voćinu, Kamp odmorišta Duboka do Kuće panonskog mora u Velikoj. Svakog dana traži se ulaznica više, a dolaze uistinu sve generacije. Geo info centar u Voćinu odnedavno je novi sadržaj koji postao posebna atrakcija Parka prirode Papuk.

– U protekla nešto više od četiri mjeseca Geo info centar je posjetilo preko 12,5 tisuća ljudi i već sada mogu reći kako se naš trud isplatio, sve one ideje, ulaganja u ovu priču danas su itekako opravdani. Pokazalo se kako je Centar nositelj razvoja općine Voćin, ali i šire jer nema kraja iz kojeg nas nisu posjetili, mogu reći doslovno od Iloka do Dubrovnika i ljudi ne kriju zadovoljstvo svime viđenim što je nama posebno drago i to je zalog za budućnost, ali i poticaj da još dodatno doradimo sve sadržaje u Centru – kaže ravnatelj Parka prirode Papuk Alen Jurenac te dodaje kako je Centar samo kap u ”Panonskom moru” koje je sve više traženo i posjećeno.

– Kada pogledamo na statistiku koju smo dužni redovno dostavljati našem resornom ministarstvu, Park prirode Papuk je danas među pet parkova i prirode i nacionalnih parkova po posjećenosti što govori jako puno i na što smo mi iznimno ponosni. Sve ovo govori da su ljudi prepoznali kontinent, naš vid turizma, aktivan odmor i da ogromna dosadašnja ulaganja nas kao Javne ustanove i svih koji su nam pomagali imaju i imat će smisla u budućnosti. Posebno nas veseli što smo na određen način postali generator razvoja turizma i kompletnog ovog područja i što se veći broj privatnih ulagača poznaju sve benefite te ulažu u i smještajnih kapaciteta na području Parka, ali otvaraju se i turističke agencije koje uspijevaju na tržištu i dobro rade što je ključno u cijeloj ovoj priči, a mi smo svima njima naravno veliki partner i podrška. Zato pozivam sve koji žele da se odvaže i počnu aktivno baviti svim djelatnostima koje Park kao takav nudi jer pokazuje budućnost je pred nama– zaključio je Jurenac.

(www.icv.hr, vg, foto: ilustracija, K. Toplak)