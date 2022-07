Počele pripreme virovitičkog nogometnog trećeligaša: Cilj je sredina tablice i što bolji rezultat u Hrvatskom kupu

Jučer (petak), nakon kraće ljetne pauze, na glavnom terenu sportskog centra Vegeška na početku priprema za novu sezonu okupili su se nogometaši Virovitice.

Igrače je na početku pozdravio klupski predsjednik Damir Pervan.

– Nisam do kraja zadovoljan dosadašnjim rezultatima prijelaznog roka, ali to ne znači da se u nastavku nećemo pojačati. Pred nama je nova sezona u kojoj očekujem da se nećemo do kraja boriti za opstanak u ligi. S ovom igračkom postavom očekujem da ćemo se pozicionirati u sredini tablice. Uz prvenstvo očekuje nas nastavak natjecanja u kupu, gdje ćemo pokušati postići što bolji rezultat- u uvodu je rekao Damir Pervan.

Dvadesetak okupljenih igrača na trening, u odsutnosti trenera Krešimira Crvenke, poveo je mladi trener iz klupske škole nogometa Aleksandar Matijašević. Među igračima je i jedan povratnik u redove Virovitice, Matia Horvat, koji je nakon prve registracije u Podgorju prošao školu nogometa u Virovitici. Nakon toga je posljednjih šest sezona igrao za Podgorje.

– Odlučio sam se oprobati u puno jačoj igračkoj konkurenciji. Svjestan sam da ću morati puno ozbiljnije trenirati, jer samo tako mogu uspjeti u novoj sredni- rekao nam je nakon prvog treninga Matia Horvat.

U rad prve momčadi priključeni su i najprspektivniji kadeti, koji će se svojim radom pokušati izboriti za igranje u seniorskoj konkurenciji.

Trener Krešimir Crvenka, koji je složio program priprema i raspored prijateljskih utakmica, momčad će preuzeti početkom idućeg tjedna.

Prve utakmice narančasto–crni će odigrati u nedjelju 24. srpnja na jakom turniru u Rezovcu, gdje uz Virovitičane i domaću momčad igraju četvrtoligaši Pitomača i Slatina. Sedam dana kasnije slijedi turnir u Gornjem Bazju, pa gostovanje u popularnoj Grabi, kod zagrebačkog trećeligaša Trešnjevke.

-Samo u utakmicama s jakim suparnicima možemo doći do željene forme što je preduvjet dobrog rezultata u ligaškom i kup natjecanju- kratko nam je telefonski prokomentirao trener Krešimir Crvenka.

