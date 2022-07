Postavljanjem nadzornih kamera, Općina Zdenci staje na kraj ilegalnom odlaganju otpada

Općina Zdenci već se nekoliko godina bori s problemom divljih odlagališta otpada. Naime, nesavjesni mještani na nekoliko lokacija nekontrolirano izbacuju sve vrsta otpada čime narušavaju okoliš, ali i stvaraju mnoge druge probleme.

– Ovo više nije za izdržati i tolerirati. Na nekoliko lokacija je toliko smeća i to bačeno na sve strane pa i čak i na poljske puteve te mještani koji se bave poljoprivredom, traktorima i kombajnima ne mogu proći do svojih njiva. Posebno se to odnosi na dio koji mještani znaju pod nazivom ”Đurin dućan”. Jednom smo već to sve sanirali smatrajući kako ćemo produbiti svijest mještana i možda utjecati na njih da ne odbacuju otpad na taj način, no dogodilo se da bacaju još više. Komunalno poduzeće Papuk Orahovica redovno odvozi smeće koje se plaća i odvozi na uređeno odlagalište TUK u Orahovici gdje se otpad sortira, postoje svuda i ti zeleni otoci, ali to ništa ne vrijedi – kaže načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić te naglašava kako je Općina odlučila uvesti drastične mjere.

– Trenutno je u tijeku nova sanacija divljih deponija, a odmah po završetku postavit ćemo nadzorne kamere na sve te lokacije i koga uhvatimo bit će adekvatno kažnjen. Na tim lokacijama imamo Bogom danu prirodu, pogledi su prekrasni, ljudi oko toga imaju svoje poljoprivredna zemljišta i doista je ružno to sve narušavati, a tim više što je nedaleko jednog deponija i naš kolektor s pročistačem za cijelu općinu – zaključio je Durmić.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)