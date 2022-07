Poznat je uzrok uginuća velike količine ribe u jezeru Seginac

Jedna od najaktualnijih tema na širem orahovačkom području koja se vrti ovih dana po svim društvenim mrežama je velika količina uginule ribe za jezeru Seginac između Bukvika u općini Čačinci i Donje Pištane na području grada Orahovice.

Retencija Seginac nalazi se u gospodarskoj osnovi ZŠRU Orahovica – Zdenci – Čačinci, a pod isključivom je ingerencijom Hrvatskih voda. No, uginuće ribe nije uzrokovalo ništa alarmantno već dobro poznati “zijev ribe”. Ta pojava, kako već godinama objašnjavaju iz Hrvatskih voda, dolazi zbog visoke temperature vode, što uz niske vodostaje na vodotocima dovodi do znatnog pada vrijednosti otopljenog kisika u vodi, a zbog čega dolazi do zijeva i uginuća riba. Prema istim informacijama, u tim uvjetima dolazi i do bujanja vodenog bilja, što dodatno smanjuje količinu otopljenog kisika u vodi. To se upravo i dogodilo u Segincu.

– Prije svega moram reći kako je Seginac isključivo napravljen u retencijske svrhe, dakle kako bi zadržali ili akumulirali vode uzvodno od pregrade, odnosno kontrolirali veliku količinu vode unutar sliva i spriječili poplave naselja i poljoprivrednih površina nizinskog dijela općine. Ova pojava je sasvim normalna zbog trenutnog dugotrajnog sušnog razdoblja. Znam da to izgleda u ovom trenutku neprimjereno, ali nama preostaje jedino sanirati taj prostor oko Seginca i to već rješavamo u suradnji s našim ribolovnim društvom – kaže načelnik općine Čačinci Alen Jurenac.

(www.icv.hr, vg)