PU virovitičko-podravska u Slatini održala promociju policijskog zanimanja

Policijski službenici Policijske uprave virovitičko-podravske u suradnji sa Policijskom postajom Slatina, danas (četvrtak) su Slatini, Parku 136. slatinske brigade, održali promociju policijskog zanimanja s ciljem upisa interesenata za Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka te natječaja za Program upisa u III. razred Policijske škole ”Josip Jović”.

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 480 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023. godini, a rok za podnošenje prijava je do 15. kolovoza. Program će započeti sukladno epidemiološkoj situaciji u to vrijeme, najranije 19. rujna 2022. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

Svoju djelatnost zainteresiranima su predstavili policijski službenici prometne, temeljne i kriminalističke policije, te interventna jedinica PU virovitičko-podravske.

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva unutarnjih poslova, policijski službenici PU virovitičko-podravske odlučili su se na današnju akciju kako bi motivirali i privukli nove mlade snage u svoje ”redova”. Tom prigodom dijelili su promotivne letke, održali prezentaciju oružja i ostale opreme koju koriste u svom radu, bio je tu i pas za detekciju droga, a posjetitelji su imali prilike vidjeti i kako izgledaju policijski ”presretač”, motocikl, ”marica” i čamac za spašavanje.

– Nakon što smo prikaz rada policije održali u Virovitici, odlučili smo isto učiniti i u Slatini, jer sa slatinskog područja imamo u našim redovima velik broj policajki i policajaca. Ovdje smo izložili opremu koju koriste naši policijski službenici u svom radu. Ovom prezentacijom želimo privući mlade ljude za upis u 3. i 4. razred srednje policijske škole, ali i osobe do 28 godina starosti, da se prijave za tečaj kako bi dobile prekvalifikaciju u policijskog službenika. Isto tako, ovom prilikom htjeli smo pokazati da policija nije samo ona klasična policija koju vidite na ulici, da to nije samo policajac u patroli koji zaustavlja vozila i slično. Kako se razvija društvo, tako se razvijaju i policijska služba i policijska zanimanja. Mi u svojim redovima tražimo razne profile, od ekonomista, pa sve do informatičkih stručnjaka i, naravno, sportaša istaknu je načelnik PU virovitičko-podravske Siniša Knežević, te dodao kako sve buduće policajke i policajce nakon završetka obrazovanja čeke siguran posao.

Načelnik Policijske postaje Slatina Krunoslav Sertić je naglasio da je suradnja sa jedinicama lokalne samouprave na visokom nivou. Ovom događaju, uz predstavnike Grada Slatine, nazočio je i načelnik Općine Sopje Berislav Androš.

Posebnu pažnju, naročito najmlađih, privukla je belgijska ovčarka Stela, specijalno utrenirani pas tragač za potragu narkotika, koja je zajedno sa svojim vodičem Darkom Gojmercem u službi PU virovitičko-podravske.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)