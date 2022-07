Razgovarali smo s trenutno najtraženijim Virovitičaninom, Dubravkom Biondićem – Dubom: Evo što nam je otkrio o svojem uspjehu u showu “Nikad nije kasno”

Virovitičanin Dubravko Biondić – Duba, zbog svog uspjeha u showu “Nikad nije kasno” Grand televizije, zasigurno je trenutno najtraženija osoba u Mikešlandu, ali i šire, jer telefoni mu stalno zvone, što i nakon njegovog uspjeha nije ni čudo, jer svi ga žele vidjeti i čuti. S obzirom na to da ovog nadarenog glazbenika, odličnog pjevača, ali isto tako i instrumentalistu na bas gitari i harmonici odlično poznajem, pa sam čak i jedan period svirao s njim, znam skoro sve o njemu, a vjerujem da znaju i naši čitatelji srednje i starije dobi.

No za sve one koji to ne znaju Duba je sa svojim bratom Dinom bio osnivač jedne od najpopularnijih glazbenih grupa u našoj županiji, pa i šire, grupe “San”. Što se dogodilo nakon te grupe, što je na neki način i uvjetovalo njegovu samostalnu karijeru, rekao nam je on sam, glavom i bradom Duba kada smo ga pozvali u naš ICV studio.

– Dugo sam godina radio i svirao u Virovitici, no financijska situacija mi je postajala sve teža pa sam s obitelji odselio u Njemačku. Priznajem da nekih godinu i pol dana nisam razmišljao o glazbi i nisam se pojavljivao na nastupima. Moram napomenuti da mi je na neki način to uvjetovalo i zdravstveno stanje pa sam morao operirati moj najdragocjeniji organ – glasnice. Zahvaljujući krivoj prosudbi liječnika, što sam tek naknadno saznao, glasnice uopće nije trebalo operirati. S obzirom na to da mi je pjevanje vrlo važna stvar u životu, odlučio sam se na ponovnu operaciju koja je bila vrlo teška i zahtijevala puno novca, ne bih li ponovo propjevao. Zahvaljujući mojim prijateljima glazbenicima i sponzorima, skupio sam i više nego dovoljno da platim operaciju i uspjelo je. Još jednom velika zahvala svima njima jer bez njih ne bih postigao ovo što sam glazbenom smislu sad postigao – rekao nam je Duba, a nas je zanimalo kako je došlo do odluke da se prijavi na show “Nikad nije kasno”.

– Kad sve to sada bolje sagledam, imalo je to neki početak, mada tada i nisam točno znao što želim. S obzirom na to da sam živio u Njemačkoj gdje je bilo dosta naših ljudi, dobivao sam ponude da nastupam. S obzirom na to da je to ipak ono što najbolje znam i volim, pristao sam. Redali su se nastupi po Njemačkoj i Hrvatskoj, novi ljudi i nova poznanstva, pa tako i poznanstvo s prijateljem iz Frankfurta koji je na showu “Nikad nije kasno” koji traje već sedam godina, osvojio drugo mjesto u ukupnom plasmanu, odnosno zajedno Facebook, SMS i stručni žiri. U jednom neobaveznom razgovoru, a znajući moje glazbene mogućnosti, rekao mi je: “Prijavi se na taj show. Samljet ćeš ih” – s osmijehom se prisjeća Duba.

– S obzirom na to da sam pratio tu emisiju i valjda imao dovoljno samopouzdanja, prijavio sam se. U tom smislu poslao sam mailom glazbeni uradak i uspio, od oko 2.500 prijavljenih ušao sam među prvih 60 što je za mene bio ogroman uspjeh, jer znam koliko ima dobrih pjevača. Došao sam nakon tog tamo i krenulo je. Iako imam uistinu dugogodišnje iskustvo s puno nastupa, ipak sam osjetio tremu, u prvom i drugom nastupu. No s obzirom da sam vidio da mi sve ide od ruke, na treći nastup sam došao vrlo ležeran i opušten i vjerujem da je to dobrim dijelom uvjetovalo da uđem u finale. Iako sam znao da ću na tom showu nešto napraviti, nisam očekivao taj uspjeh, a još manje to da ću biti pobjednik Facebook glasanja. Kasnije sam saznao da je Grand TV pozvao sve zemlje bivše Juge da mogu sudjelovati u glasanju SMS-om, no Hrvatska to nije prihvatila. Tko zna, jer s obzirom na to da sam drugoplasiranog na Facebook glasanju prešišao za duplo, možda bi, u slučaju da je Hrvatska glasala SMS-om bio i tu pobjednik. No nema veze, ovo i je već ogroman uspjeh, tim više što su u prosudbenoj komisiji bili vrsni glazbenici koji su pazili na svaku notu – rekao nam je Duba pred kojim je, iako ima 47 godina, početak zvjezdane glazbene karijere.

– Imam toliko poziva za nastupe da veliku većinu moram na žalost odbiti, jer tehnički uistinu ne stignem. Eto sinoć sam nastupio u Virovitici, danas putujem u Zagreb, pa nastup za nastupom. Najvažnije je možda u svemu da su za mene zainteresirani neki poznati producenti pa se možda uvrstim i među poznate zvijezde estrade. U svakom slučaju to sam želio cijeli život, a uz nesebičnu podršku moje obitelji i prijatelja, taj san mi je ispunjen i nitko sretniji od mene – rekao nam je na kraju našeg razgovora Dubravko Biondić – Duba, a razgovor s njim možete poslušati i u emisiji ICV radija “Narodno veselje” koja će se emitirati danas (subota) od 18 sati.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)