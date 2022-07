Spektakl na Prokurativama: Stjepan Lach sa skladbom “Tako nedostaješ” na ovogodišnjem Splitskom festivalu osvojio nagradu za “najbolju interpretaciju”

Odlične vijesti stižu nam iz Splita. Popularni pjevač Stjepan Lach na Festivalu zabavne glazbe Split 2022. u svom prvom nastupu na Prokurativama dobio je nagradu za “najbolju interpretaciju” sa skladbom “Tako nedostaješ”.

Podsjetimo, Festival zabavne glazbe Split ili Splitski festival jedan je od najpopularnijih festivala zabavne muzike u Hrvatskoj, a ovogodišnje 62. izdanje ponovno je privuklo mnoštvo ljubitelja glazbe na splitske Prokurative.

-Prezahvalan, presretan i ponosan na cijelu ekipu koja je radila na pjesmi. Ova je stvarno izvukla maksimum iz mene, a ovakva nagrada to baš potvrđuje. Pravio sam se dva dana da mi uopće nije stres što pjevam prvi na svom prvom nastupu na Prokurativama, ali priznajem da me bilo frka. Hvala Bogu, adrenalin je svoj dio odradio na najbolji mogući način. Još tamo na počecima naučio sam da je glavna misija pjesme da dođe do srca slušatelja, da ih dodirne, a vjerujem da se s ovom pjesmom to i dogodilo. Mene ne bi smjela baš ‘satrat’ kad pjevam, ali posvetio sam ju dvjema dragim osobama koje mnogima nedostaju jer su nažalost prerano otišle tako da je onaj zadnji “tako nedostaješ” ispao tako savršeno nesavršen. Hvala žiriju na dodijeljenoj nagradi i cijeloj ekipi Splitskog festivala na sjajnoj organizaciji, vjerujem da se nagodinu vidimo opet. Hvala mojoj ženi, roditeljima i prijateljima koji su me došli podržati, najveća ste podrška – poručio je Stjepan Lach.

Sve izvođače, kao i uvijek, pratio je veliki festivalski orkestar kojim su ravnali Joško Banov i Tonći Ćićerić. Festivalski program i ove su godine vodili dobro uhodani duo Doris Pinčić i Duško Ćurlić.

Spomenimo još da je Lorena Bućan bila najbolja po ukusu stručnog ocjenjivačkog suda za svoju izvedbu “Jedno bez drugoga”, te je time osvojila prestižni Zlatni val, dok je publika nagradu Zlatni galeb dodijelila pjesmi “Kad se rodiš usrid Splita” koju je izveo Luka Nižetić.

Pjesmu “Tako nedostaješ” Stjepana Lacha možete poslušati OVDJE.

