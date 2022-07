Srednja škola ”Stjepan Ivšić” Orahovica među najboljim je školama u županiji po broju novoupisanih učenika

Srednja škola Stjepan Ivšić već duži niz godina ne pamti ovakav interes za upisom u svoje smjerove. Naime, ove godine je u školu upisano 74 učenika što je ogromno povećanje ako uzmemo u obzir da je prošle godine upisano nešto preko 40, a prije dvije godine 30-ak. Vršitelj dužnosti ravnatelja orahovačke srednje škole profesor Davor Jeger koji je naslijedio dugogodišnjeg ravnatelja Zorislava Milikovića, oduševljen je, recimo to sportskim rječnikom, svojim ”debijem” na ravnateljskom mjestu.

– Moram iskreno reći da smo malo iznenađeni ovakvim odazivom i željom za upis u našu školu, ali to je svakako nagrada za sav trud koji škola ulaže kako bi svojim učenicima pružila maksimalne uvjete za što bolje obrazovanje. Ove godine imamo jedna od najboljih upisnih rezultata u Virovitičko-podravskoj županiji, upisali smo ukupno 74 učenika, svi smjerovi su popunjeni i za jesenski rok su ostala samo tri mjesta u smjeru konobar. Učenici su upisani u opću gimnaziju (20 učenika), CNC operatera (8), kuhara i konobara (8), voćara-vinogradara-vinara (6), automehatroničara (6) te u dva nova smjera, a to je prije svega fizioterapeutski tehničar (20) koji je novost u ovom dijelu Slavonije i pokazalo se veliki hit i traženi smjer među mladima i taj smjer je definitivno povukao ovakav upisni rezultat. Drugi novi smjer kod nas je zapravo povratak smjera vodoinstalater (6) nakon dugo godina koji se eto također pokazao traženim je potpuno popunjen– kaže Jeger te naglašava kako ovi rezultati raduju vodstvo škole, ali isto tako daju novi motiv za daljnje razvijanje i napredak škole.

– Lijepo je vidjeti sve rezultate, ali ovo je i jedna velika obveza da ovaj trend pokušamo zadržati i narednih godina, a u tom smjeru već radimo i to prije svega na uvođenju novih autobusnih linija što se pokazalo prijeko potrebno jer učenici imaju veliki problem kako doći do škole, kako preko ljeta odraditi praktičnu nastavu. Naime, već naveliko radimo na tome i vjerujem da će taj problem na jesen biti riješen, a drugi veliki projekt koji, rekao bih ”guramo” zajedno s Gradom Orahovicom, je da se uz izgradnju studentskog doma, izgradi i učenički koji bi bio idealan za učenike koji dolaze iz drugih, daljih mjesta, olakšao bi im školovanje i boravak u Orahovici. Također, moram istaknuti i još jedan projekt na kojem radimo za potrebe stručne prakse smjera kuhar-konobar, a to je pokretanje školskog restorana– nastavlja Jeger te naglašava kako je cijela ova pozitivna priča jedna velika demografska mjera za grad Orahovicu.



– Škola je neodvojiva od grada i grada od nje i svaki projekt i rad škole oduvijek, a sada i u mom razdoblju koje slijedi, bit će usmjeren na demografski aspekt. Mi dajemo sve od sebe i zato mi je sada jako drago da će se grad puniti mladim ljudima i njima svakako treba ponuditi sadržaje kako bi se oni ovdje zadržali i svojim pozitivnim dojmovima pronijeli dobar glas naše škole i time privukli nove generacije i još više mladih ljudi u našu školu i Orahovicu– dodaje Jeger.

Orahovačka Srednja škola je više nego vrijedna i aktivna, nositelj je niz odličnih, različitih i zanimljivih projekata koje učenici vole i u njima uživaju i to je svakako jedna od glavnih razloga velikog upisnog interesa.

– Drago mi je da se to primjećuje i vidi jer doista ulažemo ogromne napore kako bi učenicima pružili sve ljepote školovanje i obrazovanja. Dugi niz godina radimo s bezbroj projekata, posebno se ponosimo na Erasmus projekte, a putem svih tih projekata naši učenici putuju po Europi i obavljaju stručnu praksu pa su tako bili u Portugalu u Bragi, U Španjolskoj u Sevilli, u Njemačkoj u Leipzigu i drugim zemljama i gradovima. Tako da sadržaja i aktivnosti imamo jako puno i vjerujem kako je do dobar zalog za nove generacije i nove velike upise u našu školu– zaključio je Jeger.

(www.icv.hr, vg)