U EPIcentru Sequoia Slatina uz koncert TS Fijaker predstavljen program ovogodišnjeg ”Slatinskog ljeta”

Jučer (subota) je u Posjetiteljsko-interpretacijskom centru EPIcentar Sequoia Slatina održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen program manifestacije ”Slatinsko ljeto 2022.”.



Program ovogodišnjeg ”Slatinskog ljeta” u ime organizatora je predstavio direktor Slatinskog informativnog centra Robert Turkalj.



– Slatinska ljetna pozornica ugostila je brojna zvučna imena hrvatske estrade čiji repertoar odiše različitim zvucima, od tamburaške i zabavne glazbe, pop i rock ritma, pa sve do klapske pisme. A tako će se nastaviti i ovoga ljeta te će na Trgu sv. Josipa već sljedeće nedjelje, 17. srpnja, od 20 sati nastupiti Slavonske lole, zatim Ljubavnici, Gašo band, Grupa jeans, Aura band i Black tattoo – rekao je Turkalj te naglasio kako će krajem kolovoza za proslavu Dana grada program biti još bogatiji. Tada će u Slatini zapjevati i Miroslav Škoro, Igor Delač, Klapa Rišpet i Cecilija, te Hladno pivo u sklopu Moto susreta u organizaciji Moto kluba Speed Slatina na jezeru Javorica.



Na konferenciji je nazočio i slatinski dogradonačelnik Ilija Nikolić koji je istaknuo kako je manifestacija ”Slatinsko ljeto” opstala i za vrijeme pandemije izazvane koronavirusom, te u te dvije godine makar malo olakšala Slatinčanima i svim ostalima koji su Slatinu pohodili ionako teško vrijeme.



Svoju potporu Slatinskom ljetu i ove je godine iskazala Turistička zajednica Grada Slatine čiji se direktor za ovu prigodu oglasio priopćenjem, budući da zbog ranije dogovorenih obveza nije mogao prisustvovati tiskovnoj konferenciji.



– I ove godine očekuje nas bogat program u okviru centralne ljetne manifestacije „Slatinsko ljeto“ koja je postala prepoznatljiva na području cijele regije te ju krasi epitet „zabave za cijelu obitelj“. Posebno nas veseli što su prepoznate naše težnje da se dio programa odvija i subotama, što će zasigurno pridonijeti povećanju dolazaka turista na destinaciju i njihovog produženog boravka. Slatina će ovo ljeto zaista oživjeti i prikazati se u punom sjaju, jer su ulaganja u kulturno-zabavne, ali i sportske manifestacije na izrazito visokoj razini. Već sljedeći tjedan počinje atraktivna višednevna manifestacija „Kino pod zvijezdama“, kreće nam „Slatinsko ljeto“ koje se nadovezuje na „Dan grada Slatine“ gdje nas očekuje 50-ak događaja raspoređenih kroz kolovoz i rujan, od onih za djecu i mlade, pa do već tradicionalne smotre folklora i prezentacija rada brojnih udruga. Ne zaboravimo da ove godine slavimo velike obljetnice našeg DVD-a Slatina, Hrvačkog kluba Slatina i Taekwondo kluba Slatina, čiji će programi također oplemeniti sve što pripremamo za naše sugrađane i goste. Slatina je grad okružen fantastičnom prirodom, Slatina je sve između divljine i kulture, između opuštanja i avanture i sigurni smo da se na drugoj strani očekivanja za mnoge upravo krije sljedeća destinacija za odmor – stoji u priopćenju direktora TZG Slatine Jurice Bosaka.



Iako će se kao i do sada koncerti u sklopu ”Slatinskog ljeta” održavati svake nedjelje na ljetnoj pozornici na Trgu sv. Josipa, EPIcentar Sequoia kao još jedna atraktivna destinacija u Slatini obogatit će slatinsku turističku ponudu ovoga ljeta svojim programom ”Ljeto pod sequoiom” koji je predstavio voditelj EPIcentra Sequoia Slatina Jurica Culej.



– Drago mi je što se jedan ovakav događaj poput najave Slatinskog ljeta odvija u Posjetiteljsko-interpretacijskom centru EPIcentar Sequoia Slatina koji je ove godine otvorio svoja vrata posjetiteljima. Zahvaljujem Slatinskom informativnom centru i Gradu Slatini na ukazanom povjerenju i pruženoj prilici prikazati EPIcentar u novom svjetlu turističke destinacije, tim više što i sam priprema različite koncerte, tematske radionice i druga zanimljiva događanja tijekom ovoga ljeta, a koji će se održavati subotom tako da će biti lijepa nadopuna ”Slatinskom ljetu” i koncertima nedjeljom – rekao je Culej te najavio novi koncert već danas, 10. srpnja, u 19 sati kada će na pozornici podno slatinske sequoie nastupiti A-Acoustic Trio.



U sklopu predstavljanja programa, odnosno kao uvertira u ”Slatinsko ljeto” sinoć je održan odličan koncert Tamburaškog sastava Fijaker kojemu je prethodio nastup bjelovarskog umjetnika Mladena Medaka Gage koji je svojim performansom nasmijao posjetitelje smještene u prekrasno uređenom ambijentu ispred ljetne pozornice podno slatinske sequoie.

(www.icv.hr, adf, mf; Foto: D. Fišli)